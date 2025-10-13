Hôm nay (13/10), thông tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết, vừa có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) khi điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Cơ quan Viện KSND tối cao đã có thông báo gửi cho mẹ của nữ sinh Trân, là bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi) và các luật sư của gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Linh An

Trước đó, cuối tháng 9/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có thông báo gửi bà Hiền về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Lý do đưa ra là thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng các tài liệu thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Cụ thể, trong quá trình xác minh thông tin tố giác, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi công văn đến Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được phản hồi hay kết quả từ đơn vị này.

Trong thông báo hôm nay (13/10) cơ quan trên cho biết, đến nay, Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu.

Như đã thông tin, bà Hiền có đơn gửi Viện KSND tối cao và một số cơ quan tố tụng, tố cáo đích danh một số cán bộ Công an, Viện KSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm, không truy tố người có tội trong quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024 khiến con gái của bà tử vong.

Đến nay, bước phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao là để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật".