Trên vùng đất rộng hơn 53 km² nằm ở trung tâm vùng Tây Nam Nghệ An, xã Tam Đồng hôm nay đang tiến bước vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, chỉ trong 5 năm (2020 – 2025), xã đã huy động hơn 259,5 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng, trong đó người dân, con em xa quê và doanh nghiệp đóng góp gần 49 tỷ đồng.

Hàng chục tuyến đường được bê tông hóa, 58 km đường bê tông và 8,7 km đường nhựa mở rộng, tạo nên diện mạo nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, khang trang, hiện đại.

Một góc xã Tam Đồng (Nghệ An).

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành, từ nuôi hươu lấy nhung, lươn không bùn, chồn hương, cá lồng bè đến trồng hành tăm, mướp, bí xanh. Mỗi mô hình tạo nguồn thu ổn định, khẳng định bản sắc riêng của vùng đất cần cù, sáng tạo.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của xã Tam Đồng đạt 8,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,3 triệu đồng, đời sống người dân ngày càng sung túc. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 34,52%, công nghiệp – xây dựng 35,84%, dịch vụ 29,64%.

Bên cạnh đó, xã đang quản lý và phát triển 640 ha rừng nguyên liệu giấy, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Các sản phẩm OCOP như bưởi Thanh Mỹ, mật ong Đại Can, hành tăm Thanh Liên ngày càng được ưa chuộng, trở thành thương hiệu đặc trưng của địa phương, với 5 sản phẩm đạt chuẩn 3 – 4 sao cấp tỉnh.

Không dừng ở phát triển kinh tế, Tam Đồng chú trọng nâng cao đời sống văn hóa – xã hội. Cả 10 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, 3 trạm y tế được đầu tư khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,61%. Các phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được duy trì sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Giai đoạn 2025 – 2030, Tam Đồng đặt mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, với ba đột phá chiến lược: đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; đầu tư đồng bộ hạ tầng; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với các sản phẩm chủ lực như chè, cam, bưởi và rừng nguyên liệu.