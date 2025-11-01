Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Vũ Thị Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, vụ việc xuất phát từ đơn trình báo của anh N.Q.P. (SN 2001, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) gửi Công an xã Phúc Thọ ngày 27/8. Anh P. cho biết anh quen một cô gái qua mạng xã hội và bị lừa 30 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan chức năng xác định Vũ Thị Phương Thảo là người thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Phương Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Cô khai do nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng xã hội.

Thảo đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo với các tên như “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”... rồi tham gia các ứng dụng hẹn hò, đăng bài làm quen, kết bạn với nam giới có nhu cầu tìm người yêu để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi “thả thính” và chiếm được lòng tin của đối phương, Thảo tự giới thiệu mình là nhân viên các ngân hàng. Đối tượng nói rằng đang cần “chạy chỉ tiêu” mở thẻ để hoàn thành công việc.

Khi các “bạn trai” đã tin tưởng, Thảo khéo léo mượn thông tin cá nhân của họ, sau đó tải các ứng dụng tài chính như VIKKI, Viettel Money để đăng ký vay tín dụng, rồi chuyển tiền về tài khoản cá nhân và chiếm đoạt.

Không chỉ dừng lại ở một vụ, qua điều tra mở rộng, Công an xã Phúc Thọ xác định Vũ Thị Phương Thảo còn thực hiện hai vụ lừa đảo khác, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.