Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, sau khi xác định người này nhiều lần chửi bới, đổ chất thải và để đồ đạc chắn lối đi chung, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú phường Xuân Đỉnh) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11/8, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bà Hoa cùng một số người thân chửi bới, xúc phạm người khác, gây mất trật tự tại khu dân cư và cản trở việc đi lại qua lối đi chung tại ngõ 207/103 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Nhang.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định bà Hoa nhiều lần chửi bới người khác, đổ chất thải và để đồ đạc chắn lối đi chung trong thời gian dài. Những hành vi này gây cản trở việc đi lại, ra vào nhà của một số hộ dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa để điều tra theo quy định.