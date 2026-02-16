Ngày 16/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều (55 tuổi, ngụ xã Vinh Kim) để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, doanh nghiệp tư nhân Thanh Triều được thành lập từ năm 2018, đăng ký ngành nghề kinh doanh thu gom rác thải không độc hại. Trong quá trình hoạt động, do nợ thuế kéo dài, tháng 11/2025, Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp buộc ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, dù đã bị cưỡng chế, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ quý 4/2023 đến quý 2/2024, bị can Triều đã trực tiếp thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, xuất 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp, với tổng số tiền thanh toán hơn 713 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2022 đến 5/7/2024, doanh nghiệp thu tiền dịch vụ gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà bị can Triều trốn thuế hơn 206 triệu đồng.