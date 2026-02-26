Ngày 26/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại cây xăng Anh Phát, số 01 Tô Hiến Thành.

Đối tượng Trần Văn Quốc bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 25/2, sau khi nhậu xong, Quốc chạy xe máy trên đường Hoàng Diệu thì phát sinh mâu thuẫn với tài xế xe trung chuyển của nhà xe P.T.

Sau đó, Quốc về nhà lái ô tô đến bến xe P.T. để chửi bới, xô xát với những người liên quan. Tại khu vực cây xăng trong bến xe, hai bên tiếp tục giằng co. Bất ngờ, Quốc lên ô tô biển số 49H-035.xx và lao thẳng vào đám đông nhân viên nhà xe.

Vụ việc khiến một nam thanh niên 24 tuổi (nhân viên nhà xe P.T.) bị đa chấn thương, một số người khác bị xây xát.

Quốc điều khiển ô tô lao vào đám đông. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người đã bày tỏ bức xúc trước hành vi nguy hiểm của Quốc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.