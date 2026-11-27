Tại xã Tân Long, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 56% dân số, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi.

Phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, giữ tương lai cho con trẻ

Ở các thôn bản xã Tân Long (Tuyên Quang), những buổi sinh hoạt cộng đồng đã trở thành dịp để người dân tiếp cận kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình. Thay vì tuyên truyền khô cứng, nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội, gắn với những tình huống thực tế trong đời sống.

Bà Phạm Thị Thu Hương, người dân thôn 10, xã Tân Long cho biết, qua các cuộc họp thôn, người dân được cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, quy định về độ tuổi kết hôn và những hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống. Khi hiểu rõ, mỗi người lại trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, nhắc nhở con cháu không kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Sự chuyển biến ấy được thể hiện ngay tại cộng đồng. Đại diện chi bộ thôn 10 cho biết, những năm gần đây, thôn không còn xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết quả này có được nhờ sự kiên trì vận động của cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của các gia đình.

Các bạn trẻ và người dân xã Tân Long tham gia hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Trong công tác này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long phát huy vai trò nòng cốt. Hội hiện có 10 chi hội với 1.357 hội viên, trong đó hội viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 48%. Để pháp luật thực sự đến được với người dân, Hội chú trọng phát huy vai trò của chi hội trưởng, hội viên nòng cốt là người dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp phụ nữ dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động chia sẻ kiến thức với gia đình.

Từ năm 2025 đến nay, Hội LHPN xã đã tổ chức 31 buổi tuyên truyền cho trên 1.200 lượt hội viên, phụ nữ về Luật Hôn nhân và Gia đình, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua truyền thông trực tiếp, sân khấu hóa và đối thoại, những quy định pháp luật được chuyển tải sinh động, dễ tiếp nhận. Các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên, quyền trẻ em, kỹ năng làm cha mẹ cũng giúp phụ nữ có thêm kiến thức bảo vệ con em.

Không chỉ nâng cao nhận thức, Hội còn quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, coi đây là giải pháp góp phần phòng ngừa tảo hôn từ gốc. Thông qua các mô hình tổ hội nghề nghiệp, trồng dâu nuôi tằm, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật, hàng trăm lượt hội viên đã có thêm cơ hội cải thiện sinh kế trong 2 năm trở lại đây.

Chung sức xây dựng nếp sống văn minh ở bản làng

Cùng với Hội Phụ nữ, xã Tân Long huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hoạt động đoàn thể; đồng thời triển khai qua hệ thống truyền thanh, các nhóm Zalo và trang thông tin của địa phương.

Đáng chú ý, cán bộ y tế, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng hộ gia đình, nhất là những gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên, để tư vấn về sức khỏe sinh sản, quy định pháp luật và hệ lụy của việc kết hôn sớm. Cách làm gần dân, sát cơ sở giúp những kiến thức pháp luật vốn được xem là khô khan trở nên thiết thực, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi gia đình.

Các nhóm Zalo của chi hội cũng được duy trì để chia sẻ quy định pháp luật, hình ảnh và video ngắn về độ tuổi kết hôn, trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Qua đó, người dân có thêm kênh tiếp cận, tìm hiểu thông tin, chủ động trao đổi và vận dụng kiến thức vào đời sống.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhận thức của người dân về hôn nhân và gia đình từng bước được nâng lên. Những năm gần đây, số trường hợp tảo hôn trên địa bàn xã giảm rõ rệt, không còn ghi nhận trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Ông Trần Xuân Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới hình thức phổ biến pháp luật, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ, quyết tâm không để xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Từ mỗi buổi sinh hoạt thôn bản, mỗi cuộc trò chuyện trong gia đình đến những mô hình hỗ trợ sinh kế, pháp luật đang từng bước đi vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Long. Hiệu quả không chỉ thể hiện ở việc giảm các trường hợp tảo hôn mà quan trọng hơn là người dân đã chủ động thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến quyền học tập, sức khỏe và tương lai của con em. Đây chính là nền tảng để xây dựng gia đình tiến bộ, cộng đồng văn minh và phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.