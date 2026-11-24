Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang lắp mới và nâng cấp 20 cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate), dự kiến vận hành từ đầu tháng 12.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, đơn vị đang triển khai lắp đặt mới 10 cửa kiểm soát tự động (Autogate) tại khu vực nhập cảnh, đồng thời nâng cấp, mở rộng đồng bộ 10 cửa Autogate ở khu vực xuất cảnh.

Việc đầu tư hệ thống thế hệ mới nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục cho hành khách qua cửa khẩu.

Hành khách sử dụng hộ chiếu Việt Nam xếp hàng chờ làm thủ tục tại luồng kiểm soát tự động (Autogate) sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian đơn vị chức năng vừa khai thác hệ thống cũ, vừa thi công lắp đặt thiết bị mới. Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Có thể đông cục bộ giờ cao điểm khi thi công

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn hiện nay, đơn vị vừa khai thác hệ thống cũ vừa lắp đặt thiết bị mới. Do diện tích thi công làm thu hẹp tạm thời không gian và số lượng cổng hoạt động chưa đạt công suất tối đa, luồng làm thủ tục nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam có thể xảy ra tình trạng đông cục bộ vào một số khung giờ cao điểm.

Để giải tỏa hành khách nhanh nhất, lực lượng chức năng đã bố trí tăng cường cán bộ trực tiếp điều tiết, hướng dẫn tại các luồng thủ tục.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và làm thủ tục tại sân bay sớm, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Trước khi tiến vào khu vực Autogate, hành khách cần tháo vỏ bọc, mở sẵn trang nhân thân hộ chiếu và thao tác đúng từng bước theo hướng dẫn để quá trình kiểm soát diễn ra thông suốt.

Khu vực biển chỉ dẫn luồng làm thủ tục nhập cảnh dành cho hộ chiếu Việt Nam tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Nhận diện vân tay, mống mắt, không cần đăng ký thủ công

Theo đơn vị quản lý, hệ thống Autogate thế hệ mới tích hợp công nghệ sinh trắc học tiên tiến gồm nhận diện vân tay và mống mắt. Công nghệ này giúp tăng tốc độ kiểm tra thông tin, nâng cao độ chính xác và đảm bảo an ninh hàng không.

Đáng chú ý, hệ thống mới kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử mức độ 2, áp dụng cho cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ điều kiện. Nhờ vậy, hành khách có thể sử dụng Autogate ở cả hai chiều xuất cảnh và nhập cảnh dễ dàng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký rườm rà như trước đây.

Hệ thống cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) thế hệ mới tích hợp nhận diện sinh trắc học đang được hoàn thiện lắp đặt tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Hiện đơn vị kỹ thuật đang gấp rút thi công để sớm đưa toàn bộ 20 cửa kiểm soát tự động này vào hoạt động chính thức vào đầu tháng 12.