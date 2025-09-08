Phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở trụ sở đảng Bhumjaithai hôm 7/9 sau khi nhận sắc lệnh bổ nhiệm từ Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul hứa với toàn thể người dân nước này rằng, ông và nội các mới “sẽ làm việc không biết mệt mỏi và tận tụy, huy động mọi nguồn lực dù là sức mạnh thể chất hay trí tuệ để đảm bảo Thái Lan nhanh chóng vượt qua các cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Ông Anutin sau đó đã nêu 4 ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Thái Lan ở thời điểm hiện tại, gồm kinh tế, an ninh biên giới với Campuchia, các thiên tai thảm họa và nhiều vấn đề xã hội.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Về mặt kinh tế, Thủ tướng Thái Lan cam kết giảm chi phí sinh hoạt như giảm chi phí của các hộ gia đình, giá cả năng lượng và giao thông, xử lý nợ cũng như tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và các cộng đồng nhỏ.

Về an ninh biên giới, ông Anutin cam kết theo đuổi các giải pháp hòa bình với Campuchia nhưng khẳng định Bangkok “sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ”. Ông cũng hứa sẽ tiến hành bồi thường nhanh chóng cho những hộ gia đình Thái Lan sống ở các tỉnh vùng biên bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Về vấn đề thiên tai, Thủ tướng Anutin khẳng định chính quyền của ông sẽ nâng cấp các hệ thống cảnh báo sớm cũng như tăng cường các chương trình bồi thường, khắc phục hậu quả thiên tai “dựa trên những dự án từng được bản thân khởi xướng khi còn làm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan”.

Sau cùng, ông Anutin hứa tăng cường trấn áp các tệ nạn ma túy, buôn người, lừa đảo và cờ bạc.

“Để giải quyết 4 thách thức lớn trên, tôi mong có được sự hợp tác và phối hợp toàn diện để những sách lược của tôi được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và không gặp trở ngại. Tôi tự tin rằng, với đội ngũ nội các giàu kinh nghiệm do tôi lập ra, sẽ không có giai đoạn thử việc. Chúng tôi đã sẵn sàng làm việc ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức”, ông Anutin nói.