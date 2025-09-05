Theo tờ Thai PBS, Quốc hội Thái Lan chiều 5/9 đã bỏ phiếu bầu chọn ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới của đất nước. Lãnh đạo đảng Bhumjaithai nhận đủ 247 phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là ứng viên Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai chỉ nhận được hơn 100 phiếu.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha sẽ đệ trình lên Quốc vương Thái Lan xin sắc lệnh bổ nhiệm chính thức ông Anutin.

Giới quan sát cho biết, kết quả bỏ phiếu hôm nay (5/9) đã giúp Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, sau khi cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm vào ngày 29/8. Bà Paetongtarn là thủ tướng thứ 5 của Thái Lan từng bị phế truất trong 17 năm qua.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Ông Anutin Charnviraku sinh ngày 13/9/1966 tại Bangkok, là con trai của cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul. Tân Thủ tướng Thái Lan có bằng kỹ sư tại Đại học Hofstra University (Mỹ) và có bằng kinh doanh của đại học Thammasat.

Ông Anutin bắt đầu sự nghiệp chính trị khi ngoài 30 tuổi, với vị trí là cố vấn Bộ Ngoại giao, sau đó giữ các chức vụ Phó Bộ trưởng Bộ Y tế (2004–2005, 2005–2006) và Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại (2004–2005). Tới năm 2012, ông trở thành lãnh đạo của đảng Bhumjaithai.

Từ tháng 7/2019 - tháng 9/2023, ông Anutin giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế và đã giúp Thái Lan vượt qua đại dịch Covid-19. Sau khi tình hình trở lại ổn định, ông được ghi nhận là người thúc đẩy mở cửa du lịch Thái Lan trở lại với quốc tế.