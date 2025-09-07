Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông tối 6/9, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi lời cảm ơn tới các nghị sĩ đã bỏ phiếu bầu chọn ông, trong đó có các thành viên của đảng Nhân dân đối lập. Ông Anutin sau đó nhấn mạnh, sự đoàn kết đóng vai trò cần thiết để đưa đất nước Thái Lan phát triển.

Ông Anutin Charnvirakul hôm 6/9. Ảnh: The Nation

“Tôi muốn mọi việc đều tốt đẹp, để chúng ta có thể cùng nỗ lực vì người dân và đất nước. Nếu đoàn kết, chúng ta có thể đạt được nhiều mục tiêu và giành lại những cơ hội đã mất”, ông Anutin phát biểu.

Tân Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi các đảng phái không nên gây thêm xung đột về chính trị.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời ông Anutin cho hay: “Mọi việc đã được thống nhất bằng thiện chí. Xin đừng gây thêm xung đột. Tôi là người luôn tránh những cuộc tranh chấp và thường hòa giải với các cựu đối thủ. Tôi muốn giữ vững các phẩm chất đó. Tôi sẽ không trả đũa các đối thủ của mình. Chúng ta cần thực thi pháp luật một cách công bằng, không thiên vị cũng như không bức hại”.

Khi được hỏi về những ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin từ chối hé lộ chi tiết nhưng cam kết “sẽ hành động nhanh chóng”.

Theo tờ Bưu điện Bangkok, Quốc hội Thái Lan vào chiều 5/9 đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới của đất nước. Lãnh đạo của đảng Bhumjaithai nhận đủ 247 phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là ứng viên Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai chỉ nhận được hơn 100 phiếu.