Tờ The Nation ngày 3/9 đưa tin, Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, mới đây đã lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến khả năng quân đội tiến hành đảo chính.

"Đừng hỏi quân đội về vấn đề đảo chính, thời kỳ đó đã kết thúc rồi. Tôi có một người bạn là Tổng tư lệnh quân đội (ám chỉ Tướng Pana Klaewblaudtuk) và tôi có thể đảm bảo điều này", ông Boonsin cho biết.

Cũng theo Tướng Boonsin, quân đội sẽ giữ thái độ trung lập và tôn trọng tiến trình bầu chọn thủ tướng mới. Tư lệnh Thái Lan cũng nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ hỗ trợ bất kỳ Bộ trưởng Quốc phòng nào được lựa chọn một cách hợp pháp.

Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan. Ảnh: The Nation

"Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước theo Hiến pháp, không phải can thiệp vào chính trị. Tôi muốn thấy người dân Thái Lan đoàn kết, chúng ta phải hành động vì lợi ích của đất nước", ông Boonsin nói.

Trong sáng 3/9, đảng Nhân dân thông báo sẽ ủng hộ ứng viên thủ tướng Anutin Charnvirakul của đảng đối lập Bhumjaithai, nhưng ông Anutin cần đồng ý với những điều kiện của đảng này.

Theo truyền thông Thái Lan, các nghị sĩ của đảng Nhân dân chỉ ủng hộ một thủ tướng cam kết tổ chức tổng tuyển cử mới và mở đường cho việc thay đổi Hiến pháp. Hiện cả đảng cầm quyền Pheu Thai và đảng Bhumjaithai đều đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của đảng Nhân dân, phe nắm giữ nhiều ghế nhất tại Quốc hội.