Theo báo The Nation, các đảng chính trị lớn của Thái Lan ngày 30/8 đã công bố ứng cử viên của họ cho cuộc đua tới chức thủ tướng. Quy định của Hiến pháp Thái Lan nêu rõ, chỉ những ứng cử viên đã được các đảng chính trị đề cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 mới đủ điều kiện để Quốc hội xem xét và bỏ phiếu.

Ứng cử viên thủ tướng của đảng cầm quyền Pheu Thai là ông Chaikasem Nitisiri, người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan. Trong khi đó, đảng Bhumjaithai bảo thủ đề cử ông Anutin Charnvirakul, một doanh nhân chuyển sang làm chính trị gia. Ứng cử viên của đảng Quốc gia thống nhất Thái Lan là cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, trong khi ứng cử viên của đảng Nhân dân đối lập là cựu Phó Thủ tướng Jurin Laksanawisit.

Truyền thông Thái Lan nhận định, ông Anutin hiện được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng, vì đảng Bhumjaithai được cho đã đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân, đảng nắm nhiều ghế nhất tại Quốc hội. Tuy vậy, đảng Pheu Thai cũng tuyên bố họ có đủ số ghế để tiếp tục nắm quyền.

Bà Paetongtarn Shinawatra bị phế truất chức Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: The Nation

Sau khi Tòa án Hiến Pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn, Quốc hội sẽ phải tiến hành bỏ phiếu để chọn ra Thủ tướng mới. Dù chưa có thời gian chính thức, nhưng một số quan chức tiết lộ đợt bỏ phiếu mới có thể được tổ chức từ ngày 3-5/9.

Theo điều 160 của Hiến pháp Thái Lan, quy trình bầu chọn sẽ diễn ra như sau:

- Phó Thủ tướng tạm thời giữ chức quyền Thủ tướng, trong khi nội các tiếp tục điều hành ở vai trò lâm thời cho đến khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức.

- Các chức vụ do Thủ tướng trực tiếp bổ nhiệm lập tức chấm dứt, trong khi những vị trí do Bộ trưởng bổ nhiệm sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi chính phủ mới được thành lập.

- Các đảng chính trị có quyền đề cử ứng viên từ danh sách đã đăng ký với Ủy ban Bầu cử. Mỗi ứng viên cần ít nhất 50 nghị sĩ, tương đương 1/10 tổng số ghế, bảo trợ để được đưa vào danh sách bầu chọn. Một cuộc bỏ phiếu công khai sau đó sẽ được Hạ viện tiến hành, ứng viên đạt ít nhất 247/492 ghế sẽ đắc cử.

- Nếu cuộc bầu cử thất bại, Quốc hội sẽ tiếp tục họp và bỏ phiếu lại với ứng viên khác, không có giới hạn về thời gian.