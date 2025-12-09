Sáng nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, qua thanh tra phát hiện nhiều hành vi vi phạm, kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.872 tập thể và 6.544 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 236 vụ, 140 đối tượng.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đã kiến nghị xử lý 376 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 12 vụ, 14 đối tượng.

Về kết quả kiểm toán, ông Phong cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 34.628 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 180 văn bản.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội

Các cơ quan điều tra trong lực lượng công an đã thụ lý điều tra 1.363 vụ án với 3.187 bị can phạm tội về tham nhũng; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 813 vụ án với 2.044 bị can­­­. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố điều tra 14 vụ án với 19 bị can; đề nghị truy tố 8 vụ án với 37 bị can.

VKSND các cấp đã thụ lý giải quyết 1.077 vụ với 3.060 bị can; đã giải quyết 1.041 vụ với 2.931 bị can.

TAND các cấp đã giải quyết 1.188 vụ với 3.061 bị cáo, trong đó xét xử 975 vụ với 2.386 bị cáo.

Ông Phong cho hay, tổng số việc phải thi hành án dân sự về tham nhũng, kinh tế là 10.393 việc, có điều kiện thi hành 7.888 việc, thi hành xong 6.471 việc.

Ông khẳng định năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Về nhiệm vụ năm tới, ông Đoàn Hồng Phong cho biết, sẽ xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cơ quan sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện phương án xử lý đối với các trụ sở công dôi dư và các công trình, dự án đang triển khai phải dừng lại do sắp xếp đơn vị hành chính.

Xử lý cả cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Trình bày thẩm tra các nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, năm 2025 các cơ quan làm rõ sai phạm, xử lý hình sự, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở Trung ương và địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lưu ý, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả chưa cao dẫn đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Tùng cũng nêu tình trạng vi phạm việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, vi phạm trong thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ vẫn chưa có chuyển biến tích cực, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ vẫn diễn ra.

Một số cơ quan hành chính và người đứng đầu cơ quan hành chính chưa thực sự chủ động trong thực hiện trách nhiệm giải trình, nhất là trong các trường hợp có thông tin, dư luận từ báo chí, nhân dân về các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn hạn chế; còn nhiều vi phạm về thực hiện trình tự, thủ tục, nội dung kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, quản lý tài nguyên, khoáng sản, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, lĩnh vực lao động, y tế...

Chính phủ cần tập trung rà soát, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục quan tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài; tập trung chỉ đạo khắc phục những bất cập trong công tác giám định, định giá tài sản.