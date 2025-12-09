Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%; trong đó, một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng công an đã tập trung mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,32%; trong đó, án rất nghiêm trọng đạt 93,25%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024.

Số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ít hơn 48,17% so với cùng kỳ năm 2024. Số vụ phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông ít hơn 11,53% so với cùng kỳ năm 2024. Số vụ phạm tội về ma túy ít hơn 18,29% so với cùng kỳ năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội

Trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Bộ trưởng Công an cho biết, tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí, song vẫn còn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người. Số vụ cháy, nổ tuy giảm song vẫn còn xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam... đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật; tuy nhiên, một số chỉ tiêu công tác chưa đạt yêu cầu Quốc hội giao.

Vi phạm hành chính diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước; số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ trưởng, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm hầu hết các loại tội phạm; khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông đạt nhiều kết quả tích cực. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật...

Đại tướng Lương Tam Quang cũng nêu những hạn chế như tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Còn vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam. Vi phạm hành chính còn diễn ra nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Nguyên nhân chủ yếu được lãnh đạo Bộ Công an chỉ ra là do hệ thống các văn bản pháp luật vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; công tác tuyên truyền chưa đến được nhiều với đối tượng cần tuyên truyền; trang bị, phương tiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2026, Bộ trưởng nêu rõ, nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng các địa bàn chiến lược trong không gian phát triển mới. Lực lượng sẽ tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

Bộ trưởng nêu một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác phòng, chống tội phạm.

Một số cán bộ tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi

Trình bày thẩm tra về báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 19,18%) tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng.

Cơ quan thẩm tra đưa ra các dẫn chứng như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng 11,76%), gây rối trật tự công cộng (tăng 21,83%), sản xuất, buôn bán hàng giả (tăng 47,17%). Một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, cụ thể là hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng Internet chưa cao, còn sơ hở, bất cập. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao (tăng 28,34%), là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận định, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu. Số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng cao (tăng 53,81%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Tuy nhiên, Ủy ban cho rằng kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn có một số mặt cần lưu ý.

Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân.

Một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi...