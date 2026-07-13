Bắc Ninh:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh ban hành đầu tháng 7/2026 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai, thi hành Luật.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường truyền thông, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc tôn giáo thực hiện chính sách dân số; lồng ghép nội dung dân số trong các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh nêu rõ yêu cầu “công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phải thực hiện thường xuyên, liên tục”.

Với tinh thần đó, công tác tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện ngay trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân.

Nội dung của Luật Dân số sẽ được tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Đơn cử, tổ chức thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Luật Dân số và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật. Mục tiêu là “toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, dễ tiếp cận, khai thác và sử dụng, bảo đảm phù hợp với pháp luật về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và quản lý nội dung số”.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Dân số, Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dân số chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thống kê, dự báo và quản lý dân số…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số trong hệ thống chính quyền cơ sở; hướng dẫn lồng ghép nội dung dân số trong công tác tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong chương trình giáo dục phù hợp từng cấp học; Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh đẩy mạnh truyền thông đại chúng về dân số và phát triển; xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Đặc biệt, Sở Dân tộc và Tôn giáo cần “tăng cường truyền thông, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc tôn giáo thực hiện chính sách dân số; lồng ghép nội dung dân số trong các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp xóa bỏ định kiến giới, phong tục lạc hậu ảnh hưởng đến chất lượng dân số”.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số; nâng cao nhận thức về dân số và phát triển trong tình hình mới.