Đồng Nai:

UBND Thành phố Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 4794 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại địa phương.

UBND Thành phố Đồng Nai cho biết, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Từ các giải pháp đổi mới tuyên truyền đã từng bước giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố Đồng Nai.

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Đồng Nai tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, trong đó chú trọng các mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR, tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các mô hình phục vụ nhân dân hiệu quả tại cơ sở.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải “đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội, các nền tảng truyền thông số và các phương thức truyền thông mới; kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trực quan, hệ thống thông tin cơ sở và tuyên truyền trên môi trường số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp. Quan tâm triển khai các giải pháp phù hợp đối với người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

UBND Thành phố Đồng Nai giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông số trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông trên môi trường số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số trên địa bàn thành phố.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố; tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Đề án 06 và các mô hình, sáng kiến hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời lan tỏa các cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính.