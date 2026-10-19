Trận động đất có độ lớn 4,2 với độ sâu chấn tiêu khoảng 12km đã xảy ra tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La vào sáng sớm nay.

XEM CLIP: Camera nhà dân ghi lại thời điểm động đất cho thấy khung hình chao đảo do rung lắc, những người có mặt trước hiên nhà giật mình nhìn quanh.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), lúc 6h59 ngày 19/10, một trận động đất có độ lớn 4,2 xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La.

Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Trận động đất có tọa độ tâm chấn ở 21,250 độ vĩ Bắc, 104,120 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định bằng 0.

Trước đó, vào lúc 6h35 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2,6 cũng xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc. Vị trí trận động đất có tọa độ 21,211 độ vĩ Bắc, 104,171 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi khu vực xảy ra 2 trận động đất trên.