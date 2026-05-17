Nghị định 162 được Chính phủ ban hành ngày 15/5 quy định 9 nhóm được áp dụng tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng 8% từ 1/7.

Cụ thể, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định năm 2009 của Thủ tướng về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện, cũng thuộc diện được tăng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người đang hưởng trợ cấp; công nhân cao su; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cũng thuộc diện được tăng lương hưu và trợ cấp.

Nhóm được tăng lương hưu và trợ cấp còn có quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Nếu những nhóm nêu trên nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được Chính phủ tăng thêm.

Người hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng. Người hưởng từ 3,5 đến 3,8 triệu đồng/tháng được tăng lên đủ 3,8 triệu đồng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.