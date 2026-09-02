Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh - Smart Police là 1 trong 3 sản phẩm chuyển đổi số được Công an thành phố Hà Nội cho ra mắt ngày 2/9. Mini app này đã được tích hợp trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi, giúp tối ưu hóa hạ tầng số sẵn có và phục vụ trực tiếp hơn 6,4 triệu người dùng nền tảng iHanoi.

Được Công an thành phố Hà Nội chủ trì nghiên cứu, phát triển với sự phối hợp, hỗ trợ của Sở KH&CN và một số đơn vị liên quan, Smart Police tạo lập một kênh tương tác số chính thức, tin cậy và tức thì giữa người dân với lực lượng Công an Thủ đô, hướng tới tạo thuận tiện hơn cho người dân và rõ trách nhiệm hơn trong quy trình xử lý.

Sự kiện ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số của Công an Hà Nội trong đó có ứng dụng Smart Police, có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (thứ năm từ phải sang)

Theo Công an thành phố Hà Nội, Smart Police không đơn thuần là nơi tiếp nhận thông tin, mà còn là lời cam kết về trách nhiệm thực thi của lực lượng chức năng: Đúng địa bàn, kịp thời và minh bạch, lấy niềm tin và sự an toàn của nhân dân làm thước đo. Khi một phản ánh hay yêu cầu hỗ trợ được gửi đi, người dân nhận lại sự phản hồi minh bạch về tiến độ và sự can thiệp chính xác của chính quyền cơ sở.

Smart Police gồm 2 phân hệ chính là phân hệ phục vụ nhân dân và phân hệ phục vụ nội bộ. Hiện tại, phân hệ phục vụ nhân dân đã hoàn thiện nhiều tính năng nhằm giúp giải quyết nhanh chóng các phản ánh về an ninh trật tự, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đưa lực lượng Công an đến gần người dân hơn.

Trong đó, với tính năng phản ánh an ninh trật tự, người dân có thể gửi phản ánh tức thì kèm hình ảnh, video và tọa độ thực địa. Điểm đột phá nằm ở cơ chế bảo mật, khi hệ thống mặc định ẩn toàn bộ thông tin cá nhân của người gửi. Thông tin phản ánh chỉ phục vụ xác minh tại Trung tâm chỉ huy Công an thành phố; cán bộ chiến sĩ xử lý trực tiếp tại cấp xã, phường hoàn toàn không thể tiếp cận, giúp người dân an tâm tuyệt đối khi tố giác tội phạm và vi phạm. Tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật công khai theo thời gian thực.

Đặt lịch hẹn với lực lượng Công an – Chủ động thời gian, không lo chờ đợi: Cho phép người dùng đăng ký trước khung giờ làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều với Công an xã, phường. Hệ thống tự động giới hạn số lượng và điều phối lượt tiếp đón, xóa bỏ tình trạng xếp hàng chờ đợi, giúp tối ưu hóa quy trình tiếp công dân văn minh, chuyên nghiệp.

Ứng dụng Smart Police hiện đã được tích hợp trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi.

Cuộc gọi khẩn cấp SOS – Trợ giúp tức thì và Chế độ quay ẩn bí mật: Trong tình huống nguy hiểm, SOS sẽ gửi tọa độ GPS chính xác và thông tin định danh về Trung tâm chỉ huy. Đặc biệt, chế độ màn hình ẩn bí mật (chuyển màn hình sang màu đen hoàn toàn như tắt máy) cho phép bí mật ghi âm, ghi hình làm bằng chứng mà không gây nghi vấn cho đối tượng nguy hiểm. Đây là giải pháp giúp bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong tình huống khẩn cấp.

Đánh giá mức độ hài lòng - Khép lại vòng tròn tương tác, siết chặt kỷ cương: Người dân trực tiếp tham gia giám sát bằng cách chấm điểm, phản hồi thái độ và hiệu quả phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đây là căn cứ quan trọng để Công an thành phố liên tục siết chặt kỷ luật, cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.

Bản đồ số Công an thành phố - Quan sát giao thông và tra cứu tiện ích địa bàn: Phát triển trên nền tảng bản đồ số IOT Link 4D kết hợp lớp dữ liệu nghiệp vụ bảo mật; cho phép xem trực tiếp camera giao thông thời gian thực để chọn lộ trình; tra cứu điểm ngập úng, họng nước phòng cháy chữa cháy, điểm đỗ xe, cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy và danh bạ liên hệ trực tiếp của Cảnh sát khu vực, Tổ trưởng tổ dân phố.

Để ứng dụng Smart Police đi vào thực tiễn, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, Công an xã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng này.