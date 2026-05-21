Chuỗi hoạt động "MegaLive thanh niên" - Ngày hội mua sắm ngành hàng Mẹ và bé được tổ chức từ ngày 20 - 22/5 bởi sự phối hợp giữa Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và TikTok Shop.

Đây là mô hình phối hợp tiêu biểu giữa cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng công nghệ, tổ chức hỗ trợ thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy phát triển kinh tế số gắn với lực lượng trẻ, thanh niên khởi nghiệp.

Các phiên livestream không chỉ mang lại những kết quả tích cực về thương mại mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần dám thử sức và tinh thần tiên phong của thanh niên Việt Nam trong thời đại số.

Ông Bùi Huy Hoàng - Phó Giám đốc eComDX lưu ý, ngày nay, thương mại điện tử không còn là “sân chơi riêng” của các doanh nghiệp lớn. Chỉ với một chiếc điện thoại, một phiên livestream và một ý tưởng nghiêm túc, rất nhiều bạn trẻ đã có thể bắt đầu hành trình kinh doanh của mình.

“Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số luôn coi việc phát triển nguồn nhân lực số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp kinh tế số là một nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thương mại điện tử không chỉ tạo ra doanh thu, mà còn tạo ra cơ hội nghề nghiệp mới, mô hình việc làm mới và động lực phát triển mới cho thanh niên Việt Nam”, ông Hoàng chia sẻ.

Thời gian qua, eComDX đã đồng hành tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, livestream trên TikTok Shop. Đây là mô hình thúc đẩy thương mại điện tử theo ngành hàng, nơi các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận khách hàng bằng phương thức mới; các nhà sáng tạo nội dung có cơ hội phát triển nghề nghiệp; và đặc biệt, các thanh niên có thêm cơ hội tham gia nền kinh tế số bằng năng lực sáng tạo của mình.

Lãnh đạo eComDX kỳ vọng, thông qua hoạt động phối hợp với TikTok Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam sẽ từng bước hình thành các mô hình đào tạo thực chiến, các hệ sinh thái hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung thương mại số, tạo điều kiện để thanh niên "làm giàu" thông tin, kiến thức, tiếp cận các kỹ năng kinh doanh số một cách bài bản hơn.

“Hy vọng phiên livestream lần này không chỉ mang lại những kết quả tích cực về thương mại, mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần dám thử sức và tinh thần tiên phong của thanh niên Việt Nam trong thời đại số”, đại diện eComDX bày tỏ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển thương mại điện tử không chỉ để tăng trưởng thị trường, mà còn để hình thành lực lượng nhân lực số mới cho Việt Nam.

Chuỗi hoạt động "MegaLive thanh niên" diễn ra trên kênh TikTok Michi Baby Official từ 9h - 24h ngày 20/5, trên kênh TikTok Mẹ Sam Review từ 9h - 24h ngày 22/5.

Các hoạt động như “MegaLive thanh niên” không chỉ là sự kiện bán hàng ngắn hạn, mà đang trở thành mô hình thử nghiệm quan trọng cho cách thức phát triển thương mại điện tử thế hệ mới tại Việt Nam: Gắn công nghệ với cộng đồng, gắn kinh doanh với đào tạo và gắn tăng trưởng với phát triển nguồn nhân lực số quốc gia.