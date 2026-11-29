Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai kế hoạch thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, trật tự, gắn tuyên truyền với nghiên cứu chính sách sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định trong Kế hoạch số 2956/KH-BDTTG ngày 22/9/2026, triển khai Quyết định số 1511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm tại chỗ góp phần thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, trật tự.

Kế hoạch được xây dựng nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trong triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM), góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Điểm đáng chú ý là kế hoạch không chỉ đặt ra yêu cầu tuyên truyền, phổ biến thông tin về di cư mà còn xác định nhiệm vụ nghiên cứu những yếu tố bất lợi dẫn đến di cư của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cơ sở đề xuất chính sách phù hợp.

Theo đó, Bộ giao Vụ Chính sách chủ trì nghiên cứu nhu cầu sinh kế và các yếu tố bất lợi dẫn đến di cư theo từng dân tộc, vùng miền, địa phương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đơn vị đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Các đề xuất phải phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và không trùng lặp với những chương trình, chính sách hiện hành. Nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên trong giai đoạn 2026-2035.

Song song với nghiên cứu chính sách sinh kế, Bộ xác định tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ xuyên suốt.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai thông qua việc lồng ghép tuyên truyền, vận động; xây dựng, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu Thỏa thuận GCM và cung cấp thông tin về di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu nội dung và hình thức tuyên truyền phải phù hợp với đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức và định hướng tiếp cận đúng về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Báo VietNamNet và Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì nhiệm vụ này. Sản phẩm dự kiến gồm kế hoạch, hệ thống tin bài và ảnh báo chí, thực hiện thường xuyên trong giai đoạn 2026-2035.

Cùng với hai nhiệm vụ trên, Bộ giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tăng cường hợp tác quốc tế, vận động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế để triển khai Thỏa thuận GCM tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc kết hợp nghiên cứu chính sách sinh kế, tuyên truyền và hợp tác quốc tế thể hiện các hướng nhiệm vụ được Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định nhằm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, trật tự, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư trong giai đoạn 2026-2035.