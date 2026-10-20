Công ty CP Tập đoàn Hà Đô vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 3 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố thông tin về việc ngày 15/10 nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP Hà Nội.

Theo quyết định, doanh nghiệp có hành vi kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa dịch vụ mua vào đối với hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ; hạch toán một số khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ và kê khai thiếu doanh thu khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hành vi xuất 2 hóa đơn sai thời điểm.

Tập đoàn Hà Đô bị truy thu, phạt và tính tiền chậm nộp thuế hơn 3 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Với các vi phạm trên, Tập đoàn Hà Đô bị phạt tổng cộng hơn 479,5 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 469,5 triệu đồng; phạt 6,5 triệu đồng do kê khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế GTGT tháng 6/2025 nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và phạt 3,5 triệu đồng do xuất 2 hóa đơn sai thời điểm.

Bên cạnh tiền phạt, doanh nghiệp bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là hơn 2,28 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là hơn 1,3 tỷ đồng, gồm hơn 727,1 triệu đồng của năm 2024 và hơn 651,3 triệu đồng của năm 2025.

Số thuế TNDN bị truy thu là hơn 903,3 triệu đồng, gồm hơn 151,7 triệu đồng của năm 2024 và hơn 751,5 triệu đồng của năm 2025.

Do chậm nộp tiền thuế, doanh nghiệp phải nộp thêm hơn 253 triệu đồng tiền chậm nộp. Trong đó, tiền chậm nộp thuế GTGT là hơn 186,8 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế TNDN là hơn 66,2 triệu đồng.

Theo quyết định, số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 30/9/2026. Tập đoàn Hà Đô có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp phát sinh từ ngày 1/10/2026 đến ngày liền kề trước ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với Công ty CP Tập đoàn Hà Đô là hơn 3,014 tỷ đồng.

Thuế TP Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ số tiền trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô có trụ sở tại số 8 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, theo giấy ủy quyền ngày 19/8/2026.