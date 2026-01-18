Thủy điện Sông Ba Hạ họp ĐHĐCĐ bất thường

Mới đây, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ vừa ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của công ty.

Theo đó, phân công ông Vũ Hữu Phúc - Chủ tịch HĐQT, làm chủ tọa đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Ngoài ra, các thành viên Đoàn Chủ tịch còn có ông Nguyễn Đức Phú - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT công ty.

Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại liên quan công ty con của PNJ

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) - đơn vị chế tác, kinh doanh trang sức thuộc PNJ - còn nhiều tồn tại, vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền và sai sót về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

PNJP có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, chức năng chính là mua bán, cung ứng dịch vụ gia công, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trang sức.

Bà Cao Thị Ngọc Dung hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty PNJ và là người đại diện pháp luật tại PNJP.

Mở thủ tục phá sản đối với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội vừa ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bến Thủy.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án xét thấy có các căn cứ chứng minh 2 công ty trên mất khả năng thanh toán.

ACV chính thức là chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Ngày 14/1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, sân bay này được kỳ vọng đạt công suất phục vụ khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay Long Thành đang thi công cuối năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

Loạt ngân hàng báo lãi lớn, Sacombank hụt hơi

Hàng loạt ngân hàng đã công bố lợi nhuận cao trong năm 2025. Nhiều nhà băng ghi nhận lãi lớn, nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Trái lại với các kết quả trên, Sacombank vừa công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, chỉ đạt 52% kế hoạch được ĐHĐCĐ (năm 2024 ngân hàng đạt 12.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

Sacombank cho biết, việc tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận không thể đạt như kỳ vọng.

Loạt ngân hàng 'xoá sổ' tài khoản không giao dịch 24 tháng, số dư dưới 20.000 đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ra thông báo sẽ thực hiện đóng những tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục. Một loạt nhà băng khác cũng có quyết định tương tự.

Việc đóng tài khoản này được NCB thực hiện theo quy định về việc mở và sử dụng tài khoản đã ký giữa ngân hàng và khách hàng khi mở tài khoản và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ thời điểm 31/12/2025 trở về trước và có số dư dưới mức phí quản lý tài khoản không hoạt động (20.000 đồng - chưa bao gồm VAT) sẽ bị đóng trong tháng 1/2026.

VN-Index lần đầu vượt 1.900 điểm, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 76 thế giới

Thị trường chứng khoán tiếp tục lập đỉnh vào đầu năm mới. Chỉ số VN-Index lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 1.900 điểm trong phiên 13/1, với thanh khoản tăng vọt gần 46.000 tỷ đồng. Dòng tiền đang chảy mạnh vào chứng khoán.

Trong phiên 13/1, nhóm cổ phiếu “họ Vin” quay đầu tăng mạnh sau phiên giảm sàn trước đó. Nhóm cổ phiếu "họ Vin" vẫn ở quanh đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, cao gấp 3 đến 8 lần so với một năm trước đây.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 29,7 tỷ USD, xếp thứ 76 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh (so với khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm 2025).

Vi phạm thuế, hóa đơn, một công ty logistics lớn bị phạt, truy thu thuế gần 4 tỷ

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam vừa bị xử phạt, truy thu thuế và tiền chậm nộp hơn 3,8 tỷ đồng do khai sai thuế và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam có trụ sở chính tại số 1B đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc.