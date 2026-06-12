Từ 11 đến 13/6, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn trượt ván năm 2026.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài môn trượt ván và chuẩn bị lực lượng trọng tài phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời từng bước chuẩn hóa công tác tổ chức, điều hành thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các học viên có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng điều hành thi đấu và tổ chức giải.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 20 học viên là cán bộ, HLV, trọng tài đang trực tiếp tham gia công tác quản lý, huấn luyện, tổ chức thi đấu và phát triển phong trào môn trượt ván tại các tỉnh/thành trên toàn quốc.

Bà Trịnh Thị Trang - Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller, cho biết: “Trong những năm gần đây, môn trượt ván tại Việt Nam đang có sự phát triển tích cực cả về số lượng người tập luyện, CLB, địa phương tham gia cũng như quy mô các giải đấu. Đặc biệt, năm 2026, lần đầu tiên môn trượt ván được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc."