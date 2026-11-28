Một tàu cá bị nước tràn vào rồi chìm khi đang khai thác hải sản cách bờ biển Mũi Né (Lâm Đồng) khoảng 22 hải lý. Cả 4 ngư dân trên tàu được tàu cá hoạt động gần đó kịp thời cứu sống.

Chiều 28/11, Đồn Biên phòng Mũi Né (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ứng cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển do tàu cá bị chìm.

Tàu cá gặp sự cố bị chìm ngoài vùng biển tỉnh Lâm Đồng, 4 ngư dân may mắn được cứu. Ảnh: N.T

Trước đó, khuya 27/11, tàu cá BTh-83939-TS do ông Võ Ngọc Đường làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên đang khai thác hải sản cách bờ biển Mũi Né khoảng 22 hải lý thì bất ngờ gặp sự cố, nước tràn vào khoang.

Do sóng lớn, tàu nhanh chóng chìm. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Mũi Né huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Tàu cá BTh-90064-TS sau đó tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu vớt cả 4 ngư dân lên tàu an toàn.

Sau sự cố, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né phối hợp với ngư dân tổ chức lai dắt tàu gặp nạn vào bờ để sửa chữa.

Đồn Biên phòng Mũi Né khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện và các thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến.

Khi xảy ra sự cố trên biển, thuyền viên cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và các tàu hoạt động gần khu vực để được hỗ trợ kịp thời.