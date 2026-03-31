Tàu chở dầu. Ảnh: Anadolu

Vụ tấn công diễn ra vào lúc 0h10 giờ địa phương hôm nay (31/3). Hãng thông tấn Anadolu dẫn tin từ Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết vào thời điểm vụ việc xảy ra, tàu đang chở đầy dầu thô. Thân tàu bị hư hại và một đám cháy đã bùng phát trên boong tàu song không gây ra thương vong, 24 thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.

Nhà chức trách Dubai cho hay các đội ứng phó đã kiểm soát thành công sự cố và hiện tượng tràn dầu không xảy ra. Vụ tấn công trên xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng và nhà máy khử muối của Iran nếu đàm phán giữa hai nước không sớm đạt được kết quả.

Sau khi có tin tàu chở dầu Kuwait bị tấn công, giá dầu mỏ trên sàn giao dịch hàng hóa New York (Nymex) đã tăng hơn 3%, đang ở mức 106,05 USD/thùng.

Thủ đô và các thành phố của Iran bị Mỹ, Israel tấn công

Theo truyền thông địa phương, thành phố Isfahan của Iran dường như đã hứng chịu một cuộc oanh tạc dữ dội suốt đêm 30/3, kéo dài tới sáng nay (31/3). Ngoài ra còn có báo cáo về các vụ nổ và mất điện ban đầu ở thủ đô Tehran cũng như thành phố Zanjan.

Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin về các vụ nổ ở phía đông và phía tây Tehran. Theo Fars, sự cố mất điện trong thời gian ngắn đã xảy ra ở thủ đô Iran do mảnh đạn bắn trúng một trạm biến áp.

Sáng sớm nay, quân đội Israel đã cảnh báo cư dân Tehran rằng khu vực Vard Avar sẽ bị tấn công “trong những phút tới”. Cảnh báo trực tuyến được đăng trên mạng xã hội X bằng tiếng Farsi nhưng người dân Tehran khó có thể nhìn thấy vì Internet đã bị cắt kể từ khi xung đột nổ ra.

Trước đó, tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ đã tấn công một kho đạn lớn ở Isfahan bằng bom xuyên hầm. Một quan chức ở Washington tiết lộ Mỹ đã sử dụng một lượng lớn bom xuyên hầm trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 đã đăng tải một đoạn video không có phụ đề về các vụ nổ lớn trong bối cảnh Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.