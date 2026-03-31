Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Hãng Anadolu đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/3, ông Trump viết: "Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Mỹ và Iran không thể sớm đạt được một thỏa thuận và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức mở cửa cho hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ kết thúc chuyến thăm tuyệt vời của mình ở Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy phát điện, giếng dầu, đảo Kharg và có thể là tất cả các nhà máy khử muối của quốc gia này".

Mặc dù đưa ra lời cảnh báo nhưng ông Trump cho biết các cuộc thảo luận nghiêm túc đang được tiến hành với một chế độ Iran "mới và hợp lý hơn". Sau đó, Tổng thống Mỹ nói với hãng tin Bloomberg, Iran muốn giải quyết vấn đề và cuộc xung đột đang diễn ra "tốt đẹp đến khó tin".

Ngày 30/3, Iran tuyên bố không thực hiện bất kỳ cuộc thương thuyết trực tiếp nào với Mỹ và những liên lạc gần đây chỉ giới hạn ở những thông điệp được truyền đạt qua các trung gian. Các quốc gia trong khu vực đã tìm cách làm trung gian hòa giải giữa hai bên và Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ra tín hiệu rằng Islamabad sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán.

Trước đó, ông Trump đã khuyến khích các nỗ lực ngoại giao với sự tham gia của các bên trung gian như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập. Người đứng đầu nước Mỹ nói, đàm phán gián tiếp thông qua các phái viên Pakistan đang tiến triển và có thể sớm đi tới thỏa thuận.

Khi được hỏi về lời đe dọa trên của ông Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, quân đội Mỹ sẽ luôn hành động phù hợp với luật pháp.

Việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự như nhà máy khử muối có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, bà Leavitt nói, Tổng thống Mỹ tìm cách gây sức ép để buộc Iran phải đi tới thỏa thuận.

Hãng tin CNN dẫn lời quan chức này cho hay: "Tổng thống Trump đã nói rõ với Iran rằng họ nên đi tới một thỏa thuận, nếu không lực lượng vũ trang Mỹ có khả năng hành động vượt xa trí tưởng tượng và ông không ngại sử dụng chúng".