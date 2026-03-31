Máy bay quân sự Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 30/3 cho biết các máy bay tham gia chiến dịch quân sự chống Iran, gồm cả máy bay phản lực của Mỹ đóng tại các quốc gia NATO khác như Anh hoặc Pháp, sẽ không được phép hoạt động trong không phận Tây Ban Nha.

Madrid trước đó đã không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ do hai nước cùng vận hành là Rota và Moron de la Frontera ở miền nam Tây Ban Nha cho các nhiệm vụ tấn công.

Bà Robles nói với các phóng viên rằng Tây Ban Nha sẽ không “tham gia hoặc đóng góp vào một cuộc xung đột được khởi xướng đơn phương và trái với luật pháp quốc tế”. Tuyên bố này lặp lại phát biểu trước đó của Thủ tướng Pedro Sanchez, người đã gọi chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel là một “cuộc chiến bất hợp pháp, liều lĩnh và bất công”.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin khoảng 15 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ đã được chuyển đến các căn cứ ở Pháp và Đức. Do Tây Ban Nha đóng cửa không phận, các máy bay ném bom tầm xa B-52 và B-1 được triển khai từ căn cứ không quân Fairford của Anh giờ đây phải bay những tuyến đường dài hơn, làm giảm hiệu quả hoạt động và buộc phải đánh đổi giữa nhiên liệu và tải trọng.

Theo tờ El Pais, quyết định trên của Tây Ban Nha là sự đoạn tuyệt công khai của một nước thành viên NATO kiêm đồng minh phương Tây với Mỹ. Trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq năm 2003, chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép Washington sử dụng lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối trong nước.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia châu Âu phản đối chiến dịch tấn công Iran mạnh mẽ nhất. Nước này đã rút ​​đại sứ và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Israel. Thủ tướng Sanchez cũng nhiều lần kêu gọi chấm dứt hành động thù địch. Tuần trước, ông Sanchez cảnh báo cuộc xung đột hiện thời giữa Mỹ, Israel và Iran có thể gây ra hậu quả “tồi tệ hơn nhiều” so với chiến dịch ở Iraq.

Sự phản đối của Tây Ban Nha đã vấp phải chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo Nhà Trắng đã đe dọa áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại và nhắc lại việc Madrid không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng 5% của NATO.