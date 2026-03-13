Đài phát thanh quốc gia Iran hôm nay (13/3) trích dẫn tuyên bố của IRGC cho biết: “Chúng tôi cảnh báo chính phủ gây hấn và tất cả các đồng minh của chúng rằng chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công dù nhỏ nhất nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng (của Iran) bằng sự tàn phá và hủy diệt khủng khiếp. Trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn như vậy, tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh phương Tây có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: BOE Report

Theo hãng tin CNN, trong nỗ lực đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel, IRGC và các lực lượng vũ trang của Iran đã tích cực nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Việc Iran hạn chế hoạt động tại tuyến đường biển này đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi được bầu chọn kế nhiệm cha mình, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 12/3 khẳng định sẽ tiếp tục cho phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cam kết sẽ trả thù cho những người Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ông Khamenei cũng tuyên bố Tehran sẽ tìm cách buộc các đối thủ phải bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra. "Nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ lấy từ tài sản của họ theo mức chúng tôi cho là phù hợp. Và nếu điều đó không thể thực hiện, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của họ ở mức tương đương", ông Khamenei nhấn mạnh.