Hãng thông tấn RT dẫn thông cáo từ Ủy ban Điều tra Nga (ICR) cho hay, cơ quan này mới đây đã mở một cuộc điều tra “âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu chở khí gas Arrhenius cập cảng biển ở tỉnh Leningrad”.

Đoạn trích thông cáo của ICR viết: “Các thợ lặn đã phát hiện những quả mìn từ tính được sản xuất công nghiệp tại một trong những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được gắn trên thân con tàu Arrhenius, khi phương tiện trên xuất hiện ở cảng Ust-Luga. Những quả mìn sau đó bị các mật vụ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), quân nhân Bộ Quốc phòng và Vệ binh quốc gia Nga vô hiệu hóa”.

Thiết bị nổ gắn ở thân tàu Arrhenius. Ảnh: RT/FSB

Dựa theo những điều tra ban đầu, ICR tạm kết luận những quả mìn từ tính được các thợ lặn phát hiện “không thể gài lên con tàu khi phương tiện này ở trong vùng lãnh hải của Nga”. Được biết, tàu Arrhenius từng xuất hiện tại cảng Antwerp của Bỉ trước khi cập cảng Ust-Luga, Nga vào ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lời khai của thuyền trưởng, trước khi dỡ hàng tại cảng Antwerp của Bỉ, tàu Arrhenius đã neo đậu ở đây khoảng 1 ngày rưỡi vì các công nhân ở cảng này đình công.