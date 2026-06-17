Theo WANA, trang theo dõi vận tải TankerTrackers ngày 17/6 đã thông báo về việc 2 tàu chở dầu của Iran rời khỏi khu vực Vùng Vịnh vốn bị hải quân Mỹ phong tỏa trong 2 tháng qua, qua đó đánh dấu việc Tehran bắt đầu xuất khẩu dầu thô trở lại.

"Hai tàu chở dầu của Công ty Vận tải dầu Quốc gia Iran (NITC) là DIONA (9569695) và HERO2 (9362073) đã rời khỏi khu vực phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz. Thông tin này được đối chiếu và xác nhận bởi hình ảnh vệ tinh. Hai con tàu này chở theo khoảng 3,8 triệu thùng dầu thô của Tehran", TankerTrackers cho biết.

Iran bắt đầu xuất khẩu dầu thô trở lại sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ. Ảnh: WANA

Trang theo dõi vận tải này sau đó cập nhật thêm rằng một tàu chở dầu khác của NITC cũng đã "đi ra khỏi khu vực và chở theo 1 triệu thùng dầu thô". Tuy vậy, danh tính của con tàu thứ ba chưa được xác định cụ thể.

Theo giới quan sát, thông tin trên cho thấy Mỹ dường như đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa vốn áp dụng với tất cả tàu đến và đi từ cảng của Iran. Theo thỏa thuận chấm dứt xung đột, Mỹ sẽ để Iran lập tức nối lại hoạt động bán dầu và nhiên liệu, đồng thời miễn áp dụng trừng phạt đối với các dịch vụ xuất khẩu, ngân hàng, vận tải và bảo hiểm của Tehran.

Báo cáo của Wall Street Journal cho biết, giá dầu thế giới đã giảm xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng khi kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, cho thấy thị trường phản ứng tích cực với những diễn biến tại eo biển Hormuz. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 5,1%, xuống còn 78,96 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 5,8%, còn 76,05 USD/thùng.