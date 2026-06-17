Mỹ và Iran sẽ ký kết một bản ghi nhớ vào ngày 19/6. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Anadolu, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ (FDFA) ngày 16/6 cho biết đã liên lạc chặt chẽ với Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar trong vài ngày qua về lễ ký kết dự kiến.

"Ở giai đoạn này, lễ ký kết sẽ ​​diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19/6, tại Bürgenstock thuộc bang Nidwalden" người phát ngôn của FDFA, Pierre-Alain Eltschinger xác nhận. Địa điểm trên do các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar cũng như Mỹ và Iran đề xuất.

Ông Pierre-Alain Eltschinger nói: "Thụy Sĩ đóng vai trò là người trung gian trong quá trình này, tạo ra các điều kiện thực tiễn và ngoại giao cần thiết để lễ ký kết này diễn ra trên lãnh thổ Thụy Sĩ".

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ không tiết lộ chi tiết về nội dung bản ghi nhớ hoặc lễ ký kết dự kiến. Thông cáo cho biết: "Hiện tại chưa thể cung cấp thêm thông tin nào về thủ tục hoặc chi tiết của lễ ký kết dự kiến."

Truyền thông Iran ngày 16/6 đưa tin, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu sẽ tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Phó Tổng thống JD Vance dự kiến ​​sẽ tham dự lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào 19/6.

Đầu tuần này, Mỹ và Iran thông báo đã nhất trí về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28/2. Thỏa thuận này cũng yêu cầu lực lượng Israel phải rời khỏi Lebanon.