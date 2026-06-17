Theo hãng tin TASS, Tổng thống Trump ngày 16/6 đã xác nhận việc Mỹ đang giám sát chặt chẽ 3 cơ sở hạt nhân chứa uranium đã làm giàu của Iran bằng vệ tinh.

"Chúng tôi có các công cụ từ không gian để theo dõi các cơ sở này. Chúng tôi biết ai ra vào tại đó, mà thực tế thì gần như không có ai cả. Phần lớn ngọn núi đã sụp vào bên trong, việc khai quật uranium cực kỳ khó khăn. Không ai có thể làm được việc đó ngoài chúng tôi hoặc Trung Quốc bởi cả hai bên đều có những phương tiện cần thiết", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ "không vội" trong việc thu giữ số vật liệu hạt nhân của Iran và sẽ làm điều đó vào "thời điểm thích hợp". "Khi lấy được uranium, chúng tôi sẽ tiêu hủy. Chúng tôi đã có thừa thứ này rồi", ông Trump nói.

Theo truyền thông địa phương, 3 cơ sở hạt nhân của Iran mà ông Trump nhắc tới chính là các cơ sở đã bị Mỹ ném bom trong chiến dịch không kích hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận

Theo hãng tin WANA, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi hôm 16/6 đã cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "phản ứng mạnh mẽ" nếu vi phạm các điều khoản của biên bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký chính thức vào ngày 19/6.

"Kỷ nguyên áp đặt đơn phương đối với người Iran đã kết thúc. Iran đã buộc Mỹ phải thay đổi tính toán chiến lược. Washington phải ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Tehran. Mỹ cần chứng minh cam kết của họ thông qua việc chấm dứt xung đột ở Lebanon và tuân thủ đầy đủ các điều khoản", ông Azizi cho biết.

Trước đó, quân đội Iran cáo buộc Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon tổng cộng 84 lần kể từ khi thỏa thuận Mỹ - Iran được công bố vào ngày 15/6.