Hãng tin Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay (3/3) tuyên bố: "Trung Quốc yêu cầu tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động giao tranh, tránh leo thang và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại eo biển Hormuz".

Trước đó, các nguồn tin từ Bắc Kinh tiết lộ chính phủ Trung Quốc đang tác động lên Iran nhằm tránh các hành động có thể làm gián đoạn xuất khẩu khí đốt qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Marine Time

Trong ngày 3/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhằm thể hiện sự ủng hộ của Bắc Kinh với Tehran trong các nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lưu ý Iran cần phải xem xét đến "những quan ngại hợp lý" của các quốc gia trong khu vực.

Vào ngày 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ đốt cháy bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua nơi này. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó xác nhận với đài Fox rằng eo biển này vẫn mở cửa và các tàu thương mại đang di chuyển một cách thận trọng.

Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, nối liền Vùng Vịnh ở phía bắc với Vịnh Oman ở phía nam và Biển Ảrập ở phía xa hơn. Trong năm 2025, trung bình mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu thô, khí tự nhiên và nhiêu liệu được vận chuyển qua eo biển này.