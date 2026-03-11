Tạp chí Time ngày 10/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump mới đây đã lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt với "phó tướng" của mình vì cuộc xung đột Iran, trong bối cảnh ông Vance không đưa ra bất kỳ nhận định nào về tình hình Trung Đông trong thời gian gần đây.

"Tôi và Phó Tổng thống Vance có những triết lý khác nhau. Có lẽ ông ấy không hào hứng lắm với kế hoạch tấn công Iran nhưng vẫn ủng hộ. Với tôi, đó là điều bắt buộc phải làm, không có lựa chọn nào khác. Dựa trên các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và tất cả những người liên quan, tôi cảm thấy Tehran chỉ đang tìm cách kéo dài quá trình đàm phán nhằm đánh lừa chúng ta", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 26/2 (2 ngày trước khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu Iran), Phó Tổng thống Vance khẳng định Tổng thống Trump sẽ không để Mỹ "sa lầy trong trường hợp tấn công Iran".

Tới ngày 2/3, ông Vance đã đưa ra những tuyên bố nhằm bảo vệ chiến dịch của Mỹ tại Trung Đông. "Tổng thống Trump đã nói rất rõ về mục tiêu của chúng tôi, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông ấy hiểu rõ năng lực của quân đội Mỹ trong việc phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa của Tehran", Phó Tổng thống Mỹ nói.

Kể từ thời điểm đó, Phó Tổng thống Vance hầu như vắng mặt trong các họp báo liên quan tới tình hình Trung Đông. Tuy vậy, ông Vance vẫn xuất hiện cùng ông Trump tại buổi lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran, được tổ chức vào ngày 7/3.

"Đây là một ngày rất buồn nhưng chúng tôi đã bày tỏ sự tri ân. Họ là những con người tuyệt vời, những bậc cha mẹ tuyệt vời, những người vợ và gia đình tuyệt vời. Nhưng những điều như vậy luôn xảy ra trong một cuộc xung đột, điều quan trọng là cố gắng kiểm soát thương vong ở mức tối thiểu", ông Trump phát biểu sau buổi lễ.