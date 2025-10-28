Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh số lượng hơn là giá trị đơn lẻ, tên lửa hành trình Ragnarok tầm bắn 926km, tốc độ Mach 0.7 của Kratos Defense & Security Solutions nổi lên như một ‘quái vật’ giá rẻ chỉ với chi phí 150.000 USD mỗi quả. Không chỉ là vũ khí, Ragnarok còn là chiến lược thông minh để ‘làm kiệt quệ’ kẻ thù bằng cách buộc họ phải chi tiêu gấp bội cho việc đánh chặn, một bước ngoặt thực sự trong cuộc chơi phòng không toàn cầu. Với khả năng sản xuất hàng loạt sẵn sàng, Ragnarok hứa hẹn sẽ định hình lại chiến lược không quân, buộc các hệ thống phòng không phải thích nghi hoặc... sụp đổ.

Minh họa tên lửa hành trình giá rẻ Ragnarok được cất an toàn trong khoang bom của máy bay không người lái (UAV) XQ-58 Valkyrie. Ảnh: visegradpost.com

Tên lửa hành trình Ragnarok không chỉ là câu chuyện về một loại vũ khí mới, mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch trong công nghệ quân sự: từ những tên lửa đắt đỏ, phức tạp sang các hệ thống đơn giản, sản xuất hàng loạt nhưng vẫn đầy hiệu quả.

Được công bố vào tháng 10/2025 tại Triển lãm Hàng không Miramar, tên lửa Ragnarok, lấy cảm hứng từ ngày tận thế trong thần thoại Bắc Âu, được thiết kế để lấp đầy khoảng trống giữa bom dẫn đường chính xác và tên lửa hành trình cao cấp.

Với trọng tâm là chi phí thấp và khả năng triển khai số lượng lớn, tên lửa Ragnarok hứa hẹn thay đổi cách các lực lượng không quân tiếp cận các mục tiêu xa xôi, đặc biệt trong môi trường tranh chấp không phận chật hẹp.

Ở trung tâm của tên lửa Ragnarok là thiết kế thông minh, tận dụng công nghệ vật liệu tiên tiến để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và giá thành.

Được chế tạo từ composite carbon, một loại vật liệu nhẹ nhưng chắc chắn, giúp giảm trọng lượng tổng thể xuống mức chỉ khoảng 79kg (lớp trọng lượng 175lb).

Điều này không chỉ làm tăng tầm bay mà còn giảm dấu vết radar (RCS – Radar Cross Section), khiến tên lửa Ragnarok khó bị phát hiện hơn so với các tên lửa truyền thống.

Cấu trúc thân hình thuôn dài, với chiều dài ước tính 1,7-1,8 mét và chiều cao thân chỉ 16-17cm, kết hợp với cánh gập dưới cánh (underwing folding mechanism) cho phép lưu trữ và vận chuyển dễ dàng.

Bốn cánh đuôi nhỏ ở phần đuôi tạo sự ổn định, trong khi động cơ turbojet nhỏ gọn đặt ở đuôi – với cửa hút không khí ở mặt dưới thân – cung cấp sức đẩy liên tục mà không làm phức tạp hóa thiết kế.

Tất cả những yếu tố này đều được tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt, sử dụng các linh kiện sẵn có từ chương trình thử nghiệm của Không quân Mỹ, giúp tên lửa Ragnarok đạt mức độ sẵn sàng công nghệ cao (high Technology Readiness Level) chỉ sau giai đoạn phát triển ban đầu.

Tên lửa hành trình Ragnarok được lắp đặt trên máy bay XQ-58. Ảnh: Kratos/Defence Express

Về thông số kỹ thuật, theo theaviationist.com, tên lửa Ragnarok nổi bật với khả năng hoạt động ở tầm xa và độ cao ấn tượng, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn.

Tầm bắn tối đa đạt khoảng 926km (500 hải lý), cho phép tên lửa Ragnarok tiếp cận mục tiêu mà không cần máy bay mẹ bay quá gần vùng tranh chấp.

Theo en.defence-ua.com, tải trọng hữu ích lên đến 36kg (80 pound), chủ yếu là đầu đạn nổ mảnh cao nổ để đánh mục tiêu mặt đất, nhưng có thể linh hoạt thay thế bằng cảm biến quang học hoặc thiết bị điện tử cho các vai trò trinh sát hoặc hỗ trợ mạng lưới.

Tốc độ hành trình vượt quá Mach 0.7 (khoảng 857 km/h), kết hợp với trần bay lên đến hơn 10km (35.000 feet), giúp tên lửa Ragnarok duy trì đường bay cao suốt hành trình và chỉ lao xuống mục tiêu ở giai đoạn cuối.

Hệ thống dẫn đường chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng dự kiến sử dụng kết hợp định vị vệ tinh (GPS) và quán tính, có thể bổ sung đầu dò radar chủ động nhỏ gọn để tăng độ chính xác.

Những thông số này đặt tên lửa Ragnarok vào vị thế vượt trội so với các loại đạn lượn thông thường (loitering munitions), nhưng vẫn giữ mức giá chỉ khoảng 150.000 USD mỗi quả khi sản xuất lô 100 quả – rẻ hơn gấp 10 lần so với tên lửa hành trình cao cấp như Tomahawk (1,5 triệu USD).

Theo twz.com, một điểm mạnh khác của tên lửa Ragnarok nằm ở tính tương thích cao với các nền tảng phóng, đặc biệt là các máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới.

Ragnarok được tối ưu hóa cho XQ-58A Valkyrie – sản phẩm khác của Kratos – với khả năng mang theo hai quả trong khoang vũ khí nội bộ (dung lượng 272kg) hoặc nhiều hơn trên giá treo ngoài cánh.

Theo topwar.ru, thiết kế mô-đun, tương thích với giá treo tiêu chuẩn 14 inch, cho phép lắp đặt trên máy bay có người lái, UAV khác hoặc thậm chí hệ thống phóng từ pallet trên máy bay vận tải.

Trong cấu hình swarm (đàn), tên lửa Ragnarok có thể hoạt động như một UAV dùng một lần, hỗ trợ trinh sát thời gian thực hoặc điều khiển nhóm, mở rộng vai trò từ tấn công thuần túy sang hỗ trợ mạng lưới chiến đấu.

Tên lửa hành trình Ragnarok được lắp đặt trên máy bay XQ-58. Ảnh: Kratos/Defence Express

Kratos nhấn mạnh rằng, nhờ trọng lượng nhẹ và cơ chế gập cánh, một máy bay như Valkyrie có thể mang theo ít nhất bốn quả, tạo nên các đợt tấn công "salvo-level" (sóng lớn) mà không cần hy sinh tài sản giá trị cao.

Điều làm tên lửa Ragnarok thực sự trở thành "ác mộng" cho hệ thống phòng không là chiến lược tấn công bão hòa (saturation attacks), tận dụng chi phí thấp để tạo lợi thế kinh tế.

Với đường bay cao và tốc độ nhanh, Ragnarok dễ dàng tránh các mối đe dọa mặt đất như súng phòng không, MANPADS hoặc tên lửa tầm ngắn, buộc kẻ thù phải dùng hệ thống đắt đỏ như S-300 hay S-400 – những quả tên lửa đánh chặn của chúng có giá cao hơn Ragnarok và khó sản xuất hơn.

Theo en.defence-ua.com, một đợt tấn công với hàng chục hoặc hàng trăm quả Ragnarok không chỉ làm quá tải hệ thống phòng thủ mà còn "phá sản" ngân sách đối phương, vì chi phí đánh chặn vượt xa giá trị mục tiêu.

Trong các kịch bản tranh chấp như xung đột Nga-Ukraine, Ragnarok có thể mở đường cho các tài sản đắt tiền hơn tiếp cận, mà không mạo hiểm mất mát lớn.

Kratos tự tài trợ dự án này, chứng tỏ cam kết phát triển nhanh chóng, và hiện đang hợp tác với các đối tác quốc phòng để triển khai rộng rãi.

Ragnarok không chỉ là tên lửa hành trình, mà là biểu tượng của công nghệ quân sự thế hệ mới: rẻ tiền, thông minh và chết chóc theo số lượng.

Với khả năng sản xuất hàng loạt sẵn sàng, Ragnarok hứa hẹn sẽ định hình lại chiến lược không quân, buộc các hệ thống phòng không phải thích nghi hoặc... sụp đổ.