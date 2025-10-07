Tên lửa Hyunmoo-5 của Hàn Quốc với tầm bắn 5.500km, tốc độ Mach 10, đầu đạn 9 tấn sẵn sàng xóa sổ các boong-ke ngầm kiên cố nhất, sâu hàng trăm mét. Tích hợp công nghệ phóng ‘lạnh’ và khả năng triển khai trên tàu chiến, vũ khí này không chỉ khiến Triều Tiên lo ngại mà còn làm Nga dè chừng khi Ukraine muốn sở hữu. Liệu siêu vũ khí với công nghệ tối tân này sẽ thay đổi cục diện an ninh, định hình lại cuộc đua vũ trang toàn cầu?

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang, Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 (hay còn gọi là Hyunmoo-V) vào ngày 1/10, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Lực lượng Vũ trang.

Với đầu đạn nặng tới 8-9 tấn, tên lửa này được mệnh danh là ‘quái vật’ (Monster Missile) và được coi là vũ khí thông thường mạnh nhất thế giới, có khả năng phá hủy các cơ sở ngầm sâu hàng trăm mét mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát triển hoàn toàn nội địa, Hyunmoo-5 không chỉ củng cố chiến lược răn đe của Seoul mà còn khơi dậy lo ngại từ Triều Tiên và Nga, thậm chí mở ra khả năng hợp tác quốc tế với Ukraine.

Tên lửa Hyunmoo-5. Ảnh: Defence Express/war-book.ru

Lịch sử phát triển và bối cảnh chiến lược

Chương trình tên lửa của Hàn Quốc bắt đầu từ những năm 1950, nhưng bị hạn chế nghiêm ngặt bởi các thỏa thuận với Mỹ theo Hướng dẫn Phát triển Tên lửa (Missile Guidelines - MDG) từ năm 1979, giới hạn tầm bắn ở 180km và đầu đạn 500kg.

Đến năm 2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế này, mở đường cho Seoul phát triển tên lửa tầm trung và tầm xa.

Hyunmoo-5 do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) phát triển, với sản xuất hàng loạt do Hanwha Aerospace đảm nhận, dự kiến đạt 70 quả/năm và tổng cộng 200 quả cho quân đội.

Tên lửa này là một phần của hệ thống 'Ba Trục' (Three-Axis) của Hàn Quốc: Kill Chain (tấn công phủ đầu), KAMD (phòng thủ tên lửa), và KMPR (Trừng phạt và Phản công Đại quy mô - Korea Massive Punishment and Retaliation).

KMPR tập trung vào đòn phản công thứ hai, nhằm đáp trả tấn công hạt nhân của Triều Tiên bằng cách tiêu diệt các trung tâm chỉ huy ngầm, cơ sở sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và kho vũ khí.

Tại lễ diễu binh, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh: "Nếu Triều Tiên dám sử dụng vũ khí hạt nhân, quân đội chúng ta sẽ đáp trả ngay lập tức với khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tư thế sẵn sàng vững chắc".

Trọng lượng đầu đạn của tên lửa Hyunmoo-5 là 9 tấn, tổng trọng lượng 36 tấn và lực đẩy 75 tấn. Ảnh: missilery.info

Đặc điểm kỹ thuật và khả năng

Hyunmoo-5 nổi bật với thiết kế tiên tiến, sử dụng nhiên liệu rắn (solid-fuel) và công nghệ phóng ‘lạnh’ (cold-launch): tên lửa được đẩy bằng khí nén từ bệ phóng trước khi động cơ đánh lửa ở độ cao khoảng 30m, giảm hư hại cho launcher và tăng độ ổn định hoạt động.

Kích thước khổng lồ (dài 15-20m, đường kính 1,6m, tổng trọng lượng 36 tấn) cho phép mang đầu đạn nặng nhất trong số các tên lửa đạn đạo thông thường: 8-9 tấn, gồm kim loại nặng để tăng sức xuyên phá.

Phiên bản đầu đạn nhẹ (dưới 1 tấn) có thể đạt tầm bắn tối đa 5.000-5.500km, tương đương tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm trung như Dongfeng-31 của Trung Quốc, trong khi phiên bản nặng chỉ khoảng 300km để ưu tiên sức hủy diệt.

Về khả năng, Hyunmoo-5 có thể phá hủy các công trình ngầm sâu hơn 100m, đạt tốc độ gần Mach 10 (khoảng 12.250 km/h) ở giai đoạn lao xuống, tạo hiệu ứng hủy diệt tương đương vũ khí hạt nhân mà không vượt ngưỡng hạt nhân.

So với người tiền nhiệm Hyunmoo-4 (đầu đạn 2 tấn, tầm bắn 800km), Hyunmoo-5 cải tiến đáng kể về trọng lượng đầu đạn và độ chính xác, có thể được phóng từ mặt đất (qua xe kéo TEL - Transporter Erector Launcher) hoặc tàu chiến trong tương lai.

Một biến thể hải quân đang được tích hợp vào dự án Tàu đánh bắt Liên hợp (Joint Strike Ship - JSS), một khái niệm tàu tấn công đa năng được giới thiệu tại MADEX 2023, nhằm mở rộng khả năng triển khai ở Biển Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lịch sử thử nghiệm và triển khai

Lần thử nghiệm công khai đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 12/2023, theo Hanwha Aerospace. Đến tháng 10/2024, Hyunmoo-5 được trưng bày chính thức tại lễ diễu binh ở Seongnam, cùng với các hệ thống khác như pháo tự hành K9 và robot bốn chân, thu hút sự tham gia của 5.000 quân nhân và 340 thiết bị.

Video phóng thử từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy tên lửa vươn lên sau khi loại bỏ nắp bảo vệ đuôi và triển khai bề mặt điều khiển.

Hiện tại, nó thuộc quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Chiến lược Hàn Quốc (ROK Strategic Command), mới thành lập, phối hợp với lực lượng tàu ngầm (với biến thể Hyunmoo-4 SLBM) và hợp tác răn đe mở rộng với Mỹ.

Tên lửa Hyunmoo-5 được phát triển nhằm tăng cường đáng kể khả năng răn đe của Hàn Quốc. Ảnh: war-book.ru

Ý nghĩa địa chính trị và tác động toàn cầu

Hyunmoo-5 không chỉ là công cụ răn đe mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ khu vực. Bình Nhưỡng đã phản ứng gay gắt qua đại sứ tại Liên Hợp Quốc Kim Song, khẳng định sẽ không nhượng bộ chương trình hạt nhân vì "quyền tự vệ hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền".

So với bom GBU-43/B MOAB của Mỹ (đầu đạn 8,5 tấn), Hyunmoo-5 vượt trội về tính cơ động và tầm bắn, khẳng định vị thế của Hàn Quốc như một cường quốc công nghệ tên lửa độc lập.

Gần đây, tên lửa này còn khơi dậy lo ngại từ Nga, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Chuyên gia Nga Alexander Stepanov cảnh báo rằng nếu Kyiv nhận được Hyunmoo-5 (tầm bắn 3.500-5.500km), điều này sẽ biến Seoul thành "đồng phạm trực tiếp" và liên kết hai "vùng xung đột tiềm năng".

Dù Hàn Quốc từ chối bán trực tiếp cho Ukraine trong chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Seoul đang cân nhắc "tất cả kịch bản hỗ trợ quân sự", bao gồm thử nghiệm drone trên xe tăng Nga cũ mà Ukraine từng mong muốn.

Điều này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của Seoul, từ trung lập sang hỗ trợ gián tiếp, trong khi duy trì liên minh chặt chẽ với Washington và Tokyo.

Hyunmoo-5 đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa Hàn Quốc, kết hợp sức mạnh hủy diệt khổng lồ với độ chính xác cao, củng cố vị thế "cường quốc bình thường" của nước này.

Trong một khu vực đầy bất ổn, nó không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của hòa bình qua sức mạnh, như lời Tổng thống Yoon: "Lịch sử đã chứng minh rằng cách duy nhất để bảo vệ hòa bình là tăng cường sức mạnh để kẻ thù không dám thách thức".

Với kế hoạch tích hợp hải quân và sản xuất hàng loạt, Hyunmoo-5 hứa hẹn thay đổi cán cân an ninh châu Á - Thái Bình Dương.