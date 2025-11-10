Tàu quỹ đạo Tianwen-1 của Trung Quốc đã ghi lại hình ảnh của đối tượng liên sao 3I/ATLAS trong chuyến bay ngang qua sao Hỏa, mở ra thêm hy vọng giải mã bí ẩn về vật thể đang gây nhiều tranh cãi - thứ mà một số nhà quan sát không ngần ngại suy đoán có thể mang nguồn gốc ngoài Trái Đất.

Đối tượng liên sao 3I/ATLAS bị nghi ngờ là tàu thăm dò của người ngoài hành tinh.

Ảnh GIF từ khoảng cách liên hành tinh

Theo Space, Tianwen-1 đã chụp nhiều khung hình của 3I/ATLAS từ ngày 1-4/10, sau đó ghép thành một ảnh GIF cho thấy vật thể đang bay vun vút trong vũ trụ. Ngoài ra, vào ngày 3/10, tàu còn ghi lại một bức ảnh độc lập với độ chi tiết cao.

Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) tuyên bố: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi cố gắng chụp một mục tiêu ở khoảng cách xa và có độ sáng yếu như vậy.”

Tàu vũ trụ Trung Quốc gửi ảnh GIF hấp dẫn về 3I/ATLAS sau khi NASA từ chối công bố ảnh. (Nguồn: CNSA)

Tianwen-1, được phóng tới sao Hỏa vào năm 2021, sử dụng camera HiRIC - một hệ thống tương tự như HiRISE trên tàu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) của NASA, dù độ phân giải thấp hơn đôi chút.

Camera này vốn được thiết kế để chụp bề mặt hành tinh có ánh sáng mạnh, không phải một sao chổi nhỏ nhoi đang lao đi với vận tốc hơn 209.000 km/h trong không gian tối mịt.

IFLS Science dẫn lời nhóm nghiên cứu cho biết 3I/ATLAS mờ hơn mục tiêu thông thường từ 10.000 đến 100.000 lần mà Tianwen-1 thường chụp trên bề mặt sao Hỏa.

Để quan sát được vật thể kỳ lạ này, các kỹ sư phải thiết kế chiến lược chụp chuyên biệt, điều chỉnh cảm biến và thời gian phơi sáng một cách tinh tế.

CNSA giải thích thêm: “Việc sử dụng camera độ phân giải cao trên Tianwen-1 đã được quyết định kỹ lưỡng, cùng với những chiến lược chụp hình then chốt.

Điều này giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và tận dụng tối đa khả năng của camera cho mục tiêu cực kỳ mờ nhạt.”

Ảnh chụp cho thấy đặc điểm nổi bật của sao chổi, bao gồm nhân và coma - lớp khí bụi bao quanh, với đường kính có thể lên tới hàng nghìn kilomet.

Hình ảnh 3I/ATLAS do tàu quỹ đạo Thiên Vấn-1 chụp. Ảnh: CNSA

“Từ dữ liệu thu được, các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn về ATLAS.” Cơ quan vũ trụ Trung Quốc khẳng định.

Cuộc đua chụp ảnh 3I/ATLAS

ATLAS được phát hiện khi đang tiến vào hệ Mặt Trời từ không gian liên sao. Đến tháng 9, vật thể di chuyển sang phía đối diện của Mặt Trời so với Trái Đất, khiến nó biến mất trong ánh sáng chói của Mặt Trời và không thể quan sát bằng kính thiên văn dưới mặt đất.

Trong khi đó, các tàu quỹ đạo ngoài hành tinh lại tiếp tục theo dõi.

Biểu đồ đánh dấu đường đi của sao chổi 3I/ATLAS trong hệ Mặt Trời. Ảnh: NASA

Trước Tianwen-1, tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và tàu ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) đã chụp được ATLAS từ quỹ đạo sao Hỏa - chứng tỏ mức độ quan tâm của cộng đồng khoa học quốc tế đối với vật thể này.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên căng thẳng khi NASA bị tố từ chối công bố hình ảnh của ATLAS chụp bằng camera HiRISE vào ngày 2/10.

Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Avi Loeb - người từng gây tranh cãi khi cho rằng vật thể liên sao ʻOumuamua năm 2017 có thể là tàu thăm dò của nền văn minh khác - cho biết NASA đã không cung cấp hình ảnh dù ông yêu cầu xem.

Loeb cho rằng dữ liệu đó có thể giúp trả lời câu hỏi: ATLAS có thực sự là sao chổi hay không.

Ông nhấn mạnh rằng một chiếc đuôi hướng về phía Mặt Trời (thay vì hướng ra xa như sao chổi thông thường) có thể là dấu hiệu cho thấy động lực học phi tự nhiên.

Đầu tháng này, nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna đã gửi thư yêu cầu NASA phải công bố dữ liệu và hình ảnh chưa được chia sẻ về 3I/ATLAS.

Trong thư, bà viết: “Tôi đề nghị NASA cung cấp dữ liệu quan sát 3I/ATLAS. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về các vật thể liên sao và cách chúng tương tác với hệ Mặt Trời.”

Avi Loeb sau đó lên bài trên Medium ca ngợi Luna: “Chúng ta đều biết ơn vì tầm nhìn khoa học mà nữ nghị sĩ Luna đã thể hiện.”

ATLAS có phải là tàu thăm dò của người ngoài hành tinh?

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba từng được ghi nhận đi vào hệ Mặt Trời, sau ʻOumuamua (2017) và sao chổi 2I/Borisov (2019).

Kể từ khi ATLAS được phát hiện vào tháng 7, Loeb liên tục đưa ra lập luận rằng ATLAS có những hành vi dị thường, không giống sao chổi thông thường.

Trong một bài nghiên cứu mới, ông nhấn mạnh hai chi tiết: ATLAS tăng tốc phi trọng lực - NASA ghi nhận điều này vào tuần trước. Và ATLAS phát ánh sáng xanh lam hơn cả Mặt Trời.

Loeb cho rằng hai hiện tượng này có thể là: “dấu vết công nghệ của một động cơ bên trong.”

Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Avi Loeb nghi vấn 3I/ATLAS là tàu người ngoài hành tinh. Ảnh minh hoạ

Dù các nhà khoa học truyền thống vẫn giữ lập trường rằng ATLAS là một sao chổi liên sao, sự quan tâm bất thường từ dư luận, các cơ quan vũ trụ và cả chính trị gia đã biến vật thể này trở thành tâm điểm tranh luận toàn cầu.

Hình ảnh mà Tianwen-1 ghi lại không chỉ mang giá trị khoa học. Nó còn là biểu tượng của cuộc chạy đua khám phá vũ trụ, trong đó các cường quốc đang cạnh tranh để giành quyền quan sát và công bố thông tin đầu tiên.

Và dù kết luận cuối cùng về ATLAS vẫn còn ở phía trước, có một điều chắc chắn rằng chúng ta chưa từng chứng kiến vật thể nào như thế.

(Theo Space, NY Post, IFLS Science)