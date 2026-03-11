Sáng 11/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Trung tâm Dự báo bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đặt tại Tokyo (RMSC Tokyo) đã phát tin đầu tiên về cơn bão 2603 (cơn bão số 3 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương) có tên quốc tế là Nuri.

Theo đó, bão đang hoạt động quanh kinh tuyến 130, cách Philippines khoảng 1.500km về phía Đông.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Nguồn: NCHMF

"Bão di chuyển chậm theo hướng Đông, hướng ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương, không có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam", trung tâm khí tượng nhận định.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở trạm Huyền Trân đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo, trong 24 giờ tới, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 12/3, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Chiều và đêm 12/3, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.