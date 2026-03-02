Tháng 2: Ghi nhận giá trị mưa, nắng trong ngày vượt lịch sử

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 2 đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh, trong đó, đợt không khí lạnh ngày 8/2 gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ngày 9/2 tại các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa (riêng Cao Bằng, Lạng Sơn rét đậm, rét hại diện rộng từ 8-12/2).

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Bắc Bộ phổ biến từ 10-12 độ C, vùng núi từ 7-9 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,5 độ; Thanh Hóa 13-14 độ.

Cũng trong tháng 2, tại khu vực Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn (tập trung giai đoạn 7-13/2 và 19-26/2) trong đó có ngày 8/2 và 23/2 cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc nắng ấm áp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Nam Khánh

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và duyên hải trung bộ có 4 đợt mưa; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có 2 đợt mưa, trong đó, đợt 2 (26-28/2) có nơi mưa rất to với nhiều trạm ghi nhận giá trị mưa ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại khu vực Đông Nam Bộ trong các ngày 8-9/2 với nhiệt độ cao nhất 35 độ. Nắng nóng xảy ra diện rộng từ 16-20/2 với nhiệt độ cao nhất ngày đạt 37-37,5 độ.

Theo chuyên gia khí tượng, đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 (sớm hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ).

Nhiệt độ trung bình trong tháng 2 trên phạm vi toàn quốc cũng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong đó Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn phổ biến từ 1,5-2,5 độ, một số nơi cao hơn từ 3-4 độ.

“Tại một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ như Sông Mã (Sơn La) và tỉnh Tây Ninh”, cơ quan khí tượng đánh giá.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cho biết trên phạm vi cả nước, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-50mm, có nơi cao hơn từ 60-100mm. Tại một số trạm khí tượng ghi nhận được tổng lượng mưa tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Diễn biến thời tiết tháng 3 đáng chú ý

Nhận định thời tiết trong tháng 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30mm, có nơi cao hơn 30mm; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ.

Miền Bắc có nhiều ngày mưa phùn, sương mù trong tháng 3. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cũng trong tháng 3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,2 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Tháng 3, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía Đông, hiện tượng rét đậm rét hại xảy ra tập trung trong nửa đầu tháng chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ.

"Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tiếp tục xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời kỳ dự báo", cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa.

Trong thời kỳ dự báo, nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ, từ cuối tháng có khả năng mở rộng xuống khu vực miền Tây Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến phức tạp, đề nghị chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn (1-3 ngày) để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn.