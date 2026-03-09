Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông, nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ đã giảm khoảng 3-4 độ.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ tối và đêm 9-10/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, chiều tối và tối nay 9/3 vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ đêm 9-10/3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Đáng chú ý, chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh lần này không di chuyển lệch đông nên mưa sẽ giảm rất nhanh; có thể chỉ còn xảy ra trong tối nay ở khu vực Tây Bắc Bộ, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng. Các nơi khác trời đang khô nhanh. Từ ngày mai (10/3), miền Bắc sẽ có nắng ấm.

Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc khô dần nhưng miền Trung vẫn mưa ẩm những ngày tới. Diện mưa trong đêm nay và ngày mai là rộng nhất, kéo dài từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và khá nặng hạt.

Cụ thể, từ chiều tối 9-10/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 70mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông và mưa lớn cục bộ có thể gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp; đồng thời ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất tại một số khu vực.

Ngoài ra, trên biển, gió mạnh và sóng lớn cũng gây điều kiện thời tiết nguy hiểm. Trong đó, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m; biển động. Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m; biển động mạnh.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng nguy hiểm, để có phương án phòng chống, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.