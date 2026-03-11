Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm 11-12/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/3, sáng không mưa, sương mù nhẹ vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ.

Hà Nội đêm rét, ngày nắng tăng nhiệt đến 26 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội duy trì đến ngày 13/3, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Từ ngày 14-15/3, thành phố nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời rét.

Tại khu vực Trung Bộ, mưa giảm dần và chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số khu vực ven biển; nền nhiệt ban ngày có xu hướng tăng nhẹ, trời ấm dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang trong cao điểm mùa khô nên thời tiết khá ổn định. Trong đó, tại cao nguyên, do chịu ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh nên trời nhiều mây hơn, nắng không quá gắt, se lạnh về đêm và sáng sớm. Nam Bộ tiếp tục đón nắng từ sớm và kéo dài cả ngày.

Dự báo thời tiết ngày 11/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.