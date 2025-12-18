Sáng 05/12/2025, Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) phối hợp với UBND xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Tây Ninh: Lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử – văn hóa, Tây Ninh sở hữu nhiều tiềm năng nổi bật như hệ thống sông Vàm Cỏ, núi Bà Đen – nóc nhà Nam Bộ, các khu Ramsar đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười cùng nhiều di tích lịch sử – văn hóa đã được công nhận.

Hội thảo gợi mở nhiều hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng cho Tây Ninh.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, tiềm năng chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được chuyển hóa thành các sản phẩm du lịch đặc thù, có bản sắc riêng và khả năng cạnh tranh cao. Mục tiêu của tỉnh là hướng tới trải nghiệm du lịch chiều sâu, để du khách đến Tây Ninh không chỉ tham quan mà còn thấu cảm, không chỉ xem mà còn sống cùng, không chỉ nhớ mà còn mong muốn quay trở lại.

Tại hội thảo, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Giảng viên Khoa Văn hóa học, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM gợi mở nhiều hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng cho Tây Ninh. Đáng chú ý là du lịch văn hóa – sinh thái sông Vàm Cỏ gắn với du lịch nông nghiệp tiêu biểu của tiểu vùng Đồng Tháp Mười; du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái tại hồ Dầu Tiếng và Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát; du lịch tâm linh gắn với núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh, kết hợp khai thác giá trị văn hóa – tín ngưỡng đặc sắc của địa phương.

Trong khuôn viên diễn ra hội thảo, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp đã phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong và UBND xã Tân Tây tổ chức Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và các mô hình du lịch nông nghiệp tiêu biểu.

Không gian trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời là điểm kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp du lịch với các chủ thể OCOP, hướng tới mục tiêu thúc đẩy du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn và đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam.

Hội thảo góp phần khẳng định vai trò của du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, mở ra hướng phát triển bền vững gắn với nâng cao sinh kế và chất lượng đời sống người dân Tây Ninh.