Learner Tien, tay vợt gốc Việt, có màn tái ngộ đầy kịch tính với Daniil Medvedev tại vòng 4 Thượng Hải Masters 2025. Trước đó, Tien từng đánh bại Medvedev ở China Open, vì thế tay vợt Nga nhập cuộc với quyết tâm phục thù.
Set đầu tiên diễn ra căng thẳng khi cả hai giằng co từng điểm. Dù Medvedev có break ở game 9, Tien lập tức đòi lại ở game sau, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, bản lĩnh giúp Medvedev giành chiến thắng 8-6 và dẫn trước 1-0.
Sang set 2, Medvedev sớm có lợi thế break nhưng Learner Tien thi đấu kiên cường, cân bằng ở game 5. Một lần nữa, tie-break quyết định thắng thua và lần này Tien áp đảo, thắng 7-1 để đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.
Set cuối chứng kiến sự thận trọng từ cả hai. Các game cầm giao bóng được giữ chắc, khiến cục diện căng như dây đàn.
Bước ngoặt xảy ra ở game 9 khi Medvedev bẻ được giao bóng của Tien. Không bỏ lỡ cơ hội, tay vợt Nga kết thúc set 3 với tỷ số 6-4, qua đó thắng chung cuộc 2-1 và giành vé vào tứ kết Thượng Hải Masters.