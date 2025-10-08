Learner Tien, tay vợt gốc Việt, có màn tái ngộ đầy kịch tính với Daniil Medvedev tại vòng 4 Thượng Hải Masters 2025. Trước đó, Tien từng đánh bại Medvedev ở China Open, vì thế tay vợt Nga nhập cuộc với quyết tâm phục thù.

Medvedev đòi nợ thành công Learner Tien - Ảnh: RSM

Set đầu tiên diễn ra căng thẳng khi cả hai giằng co từng điểm. Dù Medvedev có break ở game 9, Tien lập tức đòi lại ở game sau, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, bản lĩnh giúp Medvedev giành chiến thắng 8-6 và dẫn trước 1-0.

Sang set 2, Medvedev sớm có lợi thế break nhưng Learner Tien thi đấu kiên cường, cân bằng ở game 5. Một lần nữa, tie-break quyết định thắng thua và lần này Tien áp đảo, thắng 7-1 để đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

4 cặp đấu tứ kết Thượng Hải Masters 2025 - Ảnh: ATP

Set cuối chứng kiến sự thận trọng từ cả hai. Các game cầm giao bóng được giữ chắc, khiến cục diện căng như dây đàn.

Bước ngoặt xảy ra ở game 9 khi Medvedev bẻ được giao bóng của Tien. Không bỏ lỡ cơ hội, tay vợt Nga kết thúc set 3 với tỷ số 6-4, qua đó thắng chung cuộc 2-1 và giành vé vào tứ kết Thượng Hải Masters.