Video đường vào chung kết China Open 2025 của Jannik Sinner và Learner Tien:

Tay vợt gốc Việt khởi đầu mạnh mẽ, tận dụng lỗi của Medvedev để giành break ở các game đầu tiên và sớm dẫn trước.

Tuy nhiên, sự ổn định của Medvedev ở cuối set 1 cùng khả năng đánh bền từ cuối sân đã giúp anh lội ngược dòng, thắng 7-5 sau khi Learner Tien mắc lỗi kép đúng thời khắc quyết định.

Dù có phần may mắn nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó đến từ nỗ lực của chính Learner Tien - Ảnh: ATP Tour

Bước sang set 2, Medvedev có lợi thế sớm nhưng chấn thương khiến anh chững lại. Tien tận dụng cơ hội, thi đấu đầy bản lĩnh và giành chiến thắng 7-5 để cân bằng tỷ số.

Set 3 chứng kiến Medvedev gần như kiệt sức vì chuột rút, thậm chí còn tranh cãi với trọng tài sau khi bị cảnh cáo vì “thiếu quyết tâm”. Tien không bỏ lỡ cơ hội, giành liền 2 break để dẫn 4-0. Sau một game thua trắng, Medvedev buộc phải xin rút lui.

Với chiến thắng này, Learner Tien lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết ATP Tour. Tien có phần may mắn khi đây đã là lần thứ hai tại giải anh đi tiếp nhờ đối thủ bỏ cuộc, sau Lorenzo Musetti ở vòng trước.

Tien chạm trán tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner ở chung kết - Ảnh: ATP Tour

Dù vậy, Tien vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước Jannik Sinner trong trận đấu cuối cùng.

Đượt biết, Learner Tien sinh năm 2005 tại California, Mỹ. Cả cha và mẹ anh đều là những người gốc Việt. Niềm đam mê và tài năng quần vợt của anh sớm được bộc lộ.

Tay vợt gốc Việt này cầm vợt từ lúc mới 1 tuổi, sớm được cha mẹ định hướng theo tennis. Khi 5 tuổi, cậu bé đã giành danh hiệu đầu tiên tại giải Halloween 2011 ở Upland, California.