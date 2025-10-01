Highlights Learner Tien 0-2 Jannik Sinner:

Tay vợt gốc Việt trước đó gây chấn động khi loại Daniil Medvedev ở bán kết, nhưng trước “người máy Italia”, mọi thứ trở nên quá khó khăn.

Sinner giành chức vô địch thuyết phục - Ảnh: ATP

Ngay game cầm giao bóng đầu tiên, Learner Tien mất break, tạo lợi thế lớn cho Sinner. Với những cú bạt bóng uy lực và độ ổn định cao, Sinner gần như thắng tuyệt đối trong các pha bóng bền. Tien chỉ kịp mang về một game thắng trước khi set 1 khép lại 6-2 cho Sinner.

Bước sang set 2, Tien nhập cuộc quyết tâm hơn, thậm chí có cơ hội giành break sớm. Tuy nhiên, đẳng cấp của Sinner nhanh chóng lên tiếng.

Những cú giao bóng mạnh mẽ, chuẩn xác cùng khả năng tận dụng triệt để sai lầm từ đối thủ giúp anh kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tien mắc nhiều lỗi giao bóng kép, tạo cơ hội để Sinner giành thêm 2 break quan trọng.

Ngôi vị á quân cũng là thành tích lịch sử Learner Tien - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Kết quả, Sinner tiếp tục thắng 6-2 ở set 2, qua đó khép lại trận chung kết chóng vánh và chính thức lên ngôi vô địch China Open 2025.