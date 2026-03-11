Highlights Learner Tien 2-1 Alejandro Davidovich Fokina (nguồn: Tennis TV)

Learner Tien tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi lội ngược dòng đánh bại Alejandro Davidovich Fokina để giành quyền vào tứ kết Indian Wells Masters sau trận đấu kéo dài ba set căng thẳng.

Learner Tien vẫn chưa có đối thủ tại Indian Wells 2026 - Ảnh: ATP Tour

Trước giờ thi đấu, tay vợt người Mỹ gốc Việt được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy khi Tien để thua 4-6 trong set đầu tiên sau nhiều pha bóng thiếu ổn định.

Tuy nhiên, bước sang set hai, Learner Tien hoàn toàn lột xác. Tay vợt 20 tuổi thi đấu bùng nổ, liên tục áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 6-1 để cân bằng tỷ số.

Tay vợt gốc Việt đi vào lịch sử quần vợt Mỹ - Ảnh: ATP Tour

Set quyết định diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt giằng co trong từng game đấu. Không ai tạo được break và trận đấu phải phân định bằng loạt tie-break.

Tại đây, Tien cho thấy bản lĩnh khi giành chiến thắng 7-4, qua đó hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Với chiến thắng này, Learner Tien đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất lọt vào tứ kết một giải Masters 1000 kể từ Sam Querrey (19 tuổi tại Cincinnati năm 2007). Thành tích này đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của tay vợt 20 tuổi.

Zverev đạt cột mốc đáng nhớ - Ảnh: ATP Tour

Ở trận đấu trước đó, Alexander Zverev vượt qua Frances Tiafoe 2-0 sau 90 phút (tỷ số các set: 6-3, 6-4), qua đó chính thức ghi danh vào tứ kết Indian Wells gặp hạt giống số 30 Arthur Fils.

Kết quả này giúp tay vợt người Đức cán mốc 100 chiến thắng tại các giải Masters 1000 trên mặt sân cứng (166 chiến thắng tại Masters 1000 ở các mặt sân).