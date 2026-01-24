Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Theo Sky News, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 cho hay một hạm đội tàu chiến của nước này đang trên đường hướng tới Iran và ông hy vọng không phải sử dụng chúng.

Quan chức Iran giấu tên cho hay: "Việc tăng cường quân sự như vậy... chúng tôi hy vọng không nhằm mục đích đối đầu thật sự, nhưng quân đội của chúng tôi đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Đó là lý do tại sao mọi thứ đang trong tình trạng báo động cao ở Iran. Lần này, chúng tôi sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào, dù là hạn chế, không giới hạn, chính xác hay bất kỳ cái tên nào mà họ gọi là một cuộc chiến tổng lực chống lại chúng tôi. Iran sẽ đáp trả bằng cách cứng rắn nhất có thể để giải quyết vấn đề".

"Nếu người Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, chúng tôi sẽ đáp trả", quan chức trên nói thêm nhưng không nêu rõ Tehran sẽ phản ứng cụ thể như thế nào.

Quân đội Mỹ định kỳ điều thêm quân đến Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng leo thang. Washington giải thích những động thái như vậy mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, hồi tháng 6 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tăng đáng kể lực lượng trước khi thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong bản Chiến lược Quốc phòng quốc gia Mỹ được công bố vào ngày 23/1, Lầu Năm Góc cảnh báo: "Mặc dù Iran đã hứng chịu thất bại nặng nề trong những tháng gần đây nhưng nước này dường như vẫn quyết tâm tái thiết lực lượng quân sự chính quy. Các nhà lãnh đạo Iran cũng để ngỏ khả năng sẽ lại cố gắng sở hữu vũ khí hạt nhân, kể cả bằng cách từ chối tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa".