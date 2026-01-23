Phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 22/1 khi rời Davos, Thụy Sĩ để trở về Washington, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang bố trí một lực lượng hải quân lớn gần Iran.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Trump nói: “Các bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, phòng trường hợp cần thiết. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra… Chúng tôi có một lực lượng lớn đang tiến về phía Iran. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao”.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang trên đường đến Trung Đông. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Theo kênh truyền hình TRT World, lãnh đạo Nhà Trắng có phát biểu trên sau khi các quan chức Mỹ xác nhận một nhóm tác chiến tàu sân bay và các khí tài quân sự bổ sung của nước này đang hướng đến khu vực.

Các chiến hạm của Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng với các tàu khu trục và máy bay chiến đấu, đã di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Một quan chức Mỹ tiết lộ, Washington cũng đang xem xét triển khai thêm các hệ thống phòng không và “hành động quân sự không phải là điều không thể tránh khỏi”.

Tuy nhiên, ông Trump nhắc lại việc Iran đã cam kết không hành quyết người biểu tình và phủ nhận việc triển khai lực lượng đồng nghĩa tấn công quân sự. Trước đó, ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ tránh được các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ chống lại Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân.